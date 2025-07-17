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    Чемпионский кубок Российской Премьер-ЛигиТаков путь. Семь ожиданий от нового сезона РПЛ
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    Непомнящий: Очень здорово для «Спартака», что на старте нет разъездов, но все будет решаться весной

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    Известный российский тренер Валерий Непомнящий в разговоре с Livesport.ru поделился ожиданиями от старта сезона в исполнении «Спартака».

    Валерий Непомнящий
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    Валерий Непомнящий

    «Имеет ли значение то, что "Спартак" сыграет 10 из 13 первых матчей в Москве? Конечно. Нет разъездов, это очень здорово. Но рано иди поздно придет весна, и нужно будет делать то, что обычно делает ЦСКА. Тогда же все будет решаться. Вот тут я не уверен.

    Не лучше ли начинать с себе равными, чем с середняками? Сам в этой ситуации никогда не был, поскольку всегда работал с середняками или даже рангом ниже. Не знаю, как бы вел себя в этой ситуации, Главное, чтобы был контакт с игроками и чтобы они понимали, что такое играть с командами из условно второй "восьмерки". Чемпионат выигрывают те, кто не теряют очки с аутсайдерами. Вот "Зенит" потерял в прошлом сезоне шесть дома с "Акроном" и "Крыльями", поэтому не доехал. Вот как это может быть! Поэтому здесь понятие "настроить", пусть это сегодня не очень подходит для профессионалов, оно важнейшее. Главное, чтобы игроки все правильно оценили. Почему Мусаев не устает повторять, что надо быстрее спускаться с небес? Потому что чувствует, что внутри команда есть удовлетворение от того, что добились, сделали. Поэтому, если чуть отвлечься, предполагаю, что у "Краснодара" будет много вопросов в плане психологии.

    Ждать ли Антона Заболотного в основе на матч 1-го тура? Умница. Очень правильно себя оценивает. Понимает свои недостатки, пытается с ними бороться. И судьба его благодарит за то, что он правильно относится к футболу. И сейчас тренируется, как мне говорят, по 5-6 часов в день индивидуально. Для меня, как для тренера, это говорит о многом. Сейчас он стал гораздо лучше играть с партнерами. Если раньше только в одно касание, то сейчас может и принять, и притормозить», — сказал Непомнящий.

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    «Спартак» в минувшем сезоне занял 4-е место в РПЛ. Первый матч в грядущем чемпионате красно-белые проведут дома 19 июля против махачкалинского «Динамо».

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