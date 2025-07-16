«Милану» интересен лучший бомбардир чемпионата Бельгии Арокодаре

рассматривает возможность подписания нападающего «Генка»как альтернативу своей основной трансферной цели.

По данным Corriere dello Sport, сумма возможного трансфера оценивается в 20–25 миллионов евро, что заметно ниже стоимости другого кандидата на усиление атаки команды.

Главной целью «россонери» остается форвард «Байера» Виктор Бонифасе, однако немецкий клуб требует за него 40–45 миллионов евро, что делает переход менее вероятным.

В завершившемся сезоне бельгийского чемпионата 24-летний нигериец стал лучшим бомбардиром, забив 21 гол в 40 матчах за «Генк», а также отметился шестью результативными передачами.