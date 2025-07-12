Мусаев: На кону стоит трофей, и это для нас самая главная мотивация

Главный тренервысказался перед игрой за Суперкубок России против

«Меняют ли трофеи психологию игроков? Я думаю, что да. Но нужна правильная реакция, не нужно витать в облаках. Эти эмоции, которые мы получили, когда выиграли чемпионат, нужно направить в правильное русло.

На кону стоит трофей, и это для нас самая главная мотивация. Нужно понимать, что нас ждет тяжелая игра, важны будут детали, которые определят, кто победит сегодня. Поэтому много игрокам говорить не приходилось.

У нас в заявке есть новички, и есть большая вероятность, что кто‑то из них сегодня появится на поле», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.