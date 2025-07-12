1-й таймКраснодар — ЦСКАОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Игорь Акинфеев«Краснодар» — ЦСКА. Онлайн, прямая трансляция
  • 16:27
    • «Краснодар» подписал бразильского опорника
  • 16:06
    • Газзаев: Давно пора расширить РПЛ до 18 команд!
    Все новости спорта

    Мусаев: На кону стоит трофей, и это для нас самая главная мотивация

    Футбол Суперкубок России Футбол России Краснодар ЦСКА
    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался перед игрой за Суперкубок России против ЦСКА.

    Мурад Мусаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мурад Мусаев

    «Меняют ли трофеи психологию игроков? Я думаю, что да. Но нужна правильная реакция, не нужно витать в облаках. Эти эмоции, которые мы получили, когда выиграли чемпионат, нужно направить в правильное русло.

    На кону стоит трофей, и это для нас самая главная мотивация. Нужно понимать, что нас ждет тяжелая игра, важны будут детали, которые определят, кто победит сегодня. Поэтому много игрокам говорить не приходилось.

    У нас в заявке есть новички, и есть большая вероятность, что кто‑то из них сегодня появится на поле», — цитирует Мусаева «Матч ТВ».

    Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Ждем результативный финал
  • «Челси» — «ПСЖ». Прогноз и ставки
  • 2.40
    •
  • Деррик Льюис порадует публику быстрым нокаутом?
  • Льюис — Тейшейра. Прогноз и ставки
  • 1.79
    •
  • Останется ли «Фламенго» лидером?
  • «Фламенго» — «Сан-Паулу». Прогноз и ставки
  • 2.10
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.66
  • Экспресс дня 12 июля
  • Сегодня в 19:45
    •  2.40
  • Прогноз на матч Челси — ПСЖ
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Льюис — Тейшейра
  • Бои
  • Завтра в 07:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Фламенго — Сан-Паулу
  • Футбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.80
  • Прогноз на матч Зенит — Войводина
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.84
  • Прогноз на матч Синнер — Алькарас
  • Теннис
  • Завтра в 18:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Престон — Ливерпуль
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Тобол — Окжетпес
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Спартак — Спартак Суботица
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры