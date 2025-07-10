Мусаев: Мы на финишной прямой по двум трансферам

Главный тренервысказался об усилении краснодарской команды.

«Я думаю, что мы близко, на финишной прямой по двум трансферам. Для меня громкий трансфер — это переход Жерсона в "Зенит" за 25 миллионов. Это громкий трансфер. Или как они (»Зенит«) купили зимой права на нападающего из "Ботафого" — Луиса Энрике. Мы более скромные ребята. Я надеюсь, у нас будут хорошие трансферы, но я бы не назвал их прям громкими.

Я понимаю, что мы не можем быть без трансферов, это неправильно. Потому что нужна конкуренция, нужна свежая кровь. Не должны ребята думать: "О, я чемпион, я внес большой вклад". Нет, сейчас придут новые ребята, голодные, которые захотят занять место в команде. А кто выиграет конкуренцию — только конкуренция будет двигать всех», — приводит слова Мусаева «Матч ТВ».

Напомним, что в прошлом сезоне «Краснодар» стал чемпионов России.