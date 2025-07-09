Абена: Сердце Промеса до сих пор принадлежит «Спартаку»

Экс-защитник «Спартака»отреагировал на новость об аренде футболиста красно-белых

«Промес — классный футболист. Конечно, никому не пожелаю пройти через то, что проходит Квинси сейчас. Желаю ему бороться до конца, верить в хороший конец этой истории, чтобы все получилось как нельзя лучше. Надеюсь, он станет сильнее.

Его сердце до сих пор принадлежит "Спартаку"! Лучшую часть своей карьеры он провел именно в России. Я понимаю, почему так получилось. Что такое "Спартак" как клуб? Это великолепное место для него со спортивной точки зрения», — сказал Абена «СЭ».

В ночь с 20 на 21 июня 2025 года Промес был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды и помещен под стражу. Футболисту грозит 7,5 лет тюрьмы.