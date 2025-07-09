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    Абена: Сердце Промеса до сих пор принадлежит «Спартаку»

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    Экс-защитник «Спартака» Миенти Абена отреагировал на новость об аренде футболиста красно-белых Квинси Промеса.

    Квинси Промес
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    Квинси Промес

    «Промес — классный футболист. Конечно, никому не пожелаю пройти через то, что проходит Квинси сейчас. Желаю ему бороться до конца, верить в хороший конец этой истории, чтобы все получилось как нельзя лучше. Надеюсь, он станет сильнее.

    Его сердце до сих пор принадлежит "Спартаку"! Лучшую часть своей карьеры он провел именно в России. Я понимаю, почему так получилось. Что такое "Спартак" как клуб? Это великолепное место для него со спортивной точки зрения», — сказал Абена «СЭ».

    В ночь с 20 на 21 июня 2025 года Промес был экстрадирован из ОАЭ в Нидерланды и помещен под стражу. Футболисту грозит 7,5 лет тюрьмы.

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