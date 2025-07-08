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    РФШ обыграл «Левадию» в матче квалификации ЛЧ

    «Левадия» — РФШ: счет матча 0:1, обзор гола

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    РФШ одержал победу над «Левадией» (1:0) в матче квалификации Лиги чемпионов.

    РФШ
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    РФШ

    Единственный гол рижская команда забила Стефан Панич на 56-й минуте.

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
    Левадия — РФШ 0:1
    Голы: 0:1 Стефан Панич (пенальти) (56'), 1:1 Alvaro Rey (пенальти) (55'), 1:2 Jonathan Addis (78'), 2:2 Alvaro Rey (83') Предупреждения: Facundo Alvarez (28'), Rory Hale (30'), Gabriel Cardozo (38'), Jack Keaney (54'), Pablo Rodriguez Moreno (64'), Lewis Ridd (66')

    Ответный матч между этими командами в рамках 1-го круга квалификации Лиги чемпионов состоится 15-го июля в 20:00 мск.

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