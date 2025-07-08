РФШ обыграл «Левадию» в матче квалификации ЛЧ

Единственный гол рижская команда забила Стефан Панич на 56-й минуте.
Футбол. Лига чемпионов. Квалификация
Левадия — РФШ 0:1
Голы: 0:1 Стефан Панич (пенальти) (56'), 1:1 Alvaro Rey (пенальти) (55'), 1:2 Jonathan Addis (78'), 2:2 Alvaro Rey (83') Предупреждения: Facundo Alvarez (28'), Rory Hale (30'), Gabriel Cardozo (38'), Jack Keaney (54'), Pablo Rodriguez Moreno (64'), Lewis Ridd (66')
Ответный матч между этими командами в рамках 1-го круга квалификации Лиги чемпионов состоится 15-го июля в 20:00 мск.