Ковачев ушел из «Ахмата»

Болгарский полузащитникпокинул ряды грозненского сообщает официальный сайт клуба.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Светослав Ковачев Фото: fc-akhmat.ru

«Клуб расторг контракт с болгарским легионером. Вслед за Заимом Дивановичем расположение команды покидает Светослав Ковачев. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

Болгарский полузащитник перешёл в "Ахмат" летом 2023 года. Он сыграл за грозненскую команду 47 матчей и забил пять голов. Спасибо, Светослав, желаем тебе удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба «Ахмата».

27-летний хавбек расторг соглашение с «Ахматом» по обоюдному согласию. Прошлый сезон он провел на правах аренды в болгарской «Арде». Напомним, что новым главным тренером грозненцев с этого сезона является Александр Сторожук.