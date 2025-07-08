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    Ковачев ушел из «Ахмата»

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    Болгарский полузащитник Светослав Ковачев покинул ряды грозненского «Ахмата», сообщает официальный сайт клуба.

    Светослав Ковачев
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    Светослав Ковачев

    «Клуб расторг контракт с болгарским легионером. Вслед за Заимом Дивановичем расположение команды покидает Светослав Ковачев. Стороны договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию.

    Болгарский полузащитник перешёл в "Ахмат" летом 2023 года. Он сыграл за грозненскую команду 47 матчей и забил пять голов. Спасибо, Светослав, желаем тебе удачи в дальнейшей карьере!» — написала пресс-служба «Ахмата».

    27-летний хавбек расторг соглашение с «Ахматом» по обоюдному согласию. Прошлый сезон он провел на правах аренды в болгарской «Арде». Напомним, что новым главным тренером грозненцев с этого сезона является Александр Сторожук.

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