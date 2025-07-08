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    «Ахмат» расстался с черногорским защитником

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    Грозненский «Ахмат» объявил о расторжении контракта с защитником Заимом Дивановичем по обоюдному согласию.

    Заим Диванович
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    Заим Диванович

    «Заим Диванович покидает "Ахмат". Полузащитник и футбольный клуб расторгли трудовое соглашение по согласию сторон. Диванович перешел в "Ахмат" зимой 2023 года, сыграв за это время в официальных турнирах 29 матчей.

    Мы благодарим Заима за совместную работу и желаем удачи!» — написала пресс-служба «Ахмата».

    За грозненцев 24-летний черногорец выступал с января 2023 года после перехода из солигорского «Шахтера». Всего на его счету 29 матчей за «Ахмат».

    С лета 2025 года команду тренирует Александр Сторожук, сменивший на этом посту Сергея Ташуева.

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