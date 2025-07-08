Дибала может перейти в «Ливерпуль»

Нападающийможет продолжить карьеру в АПЛ. Как сообщает Il Romanista, интерес к 31-летнему аргентинцу проявляет

По данным источника, представители английского клуба уже контактировали с агентом футболиста.

Дибала не выходил на поле с марта 2025 года из-за травмы, однако это не мешает потенциальным покупателям проявлять к нему интерес. Его действующий контракт с «Ромой» рассчитан до июня 2026 года.

Дибала выступает за римский клуб с лета 2022 года. В минувшем сезоне он провел 24 матча в Серии А, забив шесть голов и отдав три результативные передачи.

Ранее форвард защищал цвета «Ювентуса» и «Палермо». Согласно оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 8 млн евро.