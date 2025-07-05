Непомнящий — о Жерсоне: Меня немного смущает, что «Зенит» тратится на таких футболистов

Футбольный экспертвысказался о трансфере

«Жерсон? Я знаю, что этот футболист — звезда уровня Малкома и Халка. Видел, что это выдающийся игрок. Но как он адаптируется, это вопрос. Меня немного смущает, что "Зенит" тратится на таких футболистов.

Для чего его покупать? Чтобы стать чемпионом страны? У питерцев сейчас три дорогостоящие покупки. Как Энрике, Жерсон будут конкурировать между собой?

С одной стороны, дорогой для Европы, как выясняется. Но вроде бы им кто-то интересовался. Другое дело, что его все устраивало в Бразилии. А теперь он попадет в золотую клетку.

Выбрал РПЛ из-за денег? Мне кажется, именно так. Понятно, что "Зенит", Санкт–Петербург и отличный стадион известны во всем мире. Он не просто куда-то приехал, а в лучшую команду страны на роскошные условия. Плюс есть обещания, что вот-вот мы снова будем играть на международном уровне. Хотя я сомневаюсь в этом», — цитирует Непомнящего «Евро-Футбол.Ру».

Полузащитник выступал за «Фламенго» в периоды с 2019 по 2021 год и с 2023 по 2025 год соответственно. Вместе с клубом 28-летний игрок дважды становился чемпионом Бразилии и выиграл Кубок Либертадорес в 2019-м году.