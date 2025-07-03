Мюллер возмутился нынешними ценами на футболистов

Легенда мюнхенской «Баварии»жестко раскритиковал нынешние цены на игроков на трансферном рынке, назвав их сильно завышенными.

«Что такое 150 миллионов евро? Это сюрреалистично. Это просто цифра в переговорах между клубами. Кто вообще может осознать, что значит 150 миллионов? За эти деньги вы не купите Неймара, но сможете посадить огромное количество деревьев. Как можно объективно оценить такую сумму? Со 150 миллионами можно сделать очень много полезного», — заявил 35-летний Мюллер в интервью CBS.

В настоящее время трансферный рекорд принадлежит бразильцу Неймару, который в 2017 году перебрался в «ПСЖ» из «Барселона». Тогда сумма трансфера составила 222 млн с учетом всех бонусов за переход.