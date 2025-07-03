ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Мария Мыльникова Мария Мыльникова: Жду встречу «Реала» с ПСЖ в полуфинале КЧМ-2025
    Все новости спорта

    Мюллер возмутился нынешними ценами на футболистов

    Футбол Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу Бундеслига Футбол Германии Бавария
    Легенда мюнхенской «Баварии» Томас Мюллер жестко раскритиковал нынешние цены на игроков на трансферном рынке, назвав их сильно завышенными.

    Томас Мюллер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Томас Мюллер

    «Что такое 150 миллионов евро? Это сюрреалистично. Это просто цифра в переговорах между клубами. Кто вообще может осознать, что значит 150 миллионов? За эти деньги вы не купите Неймара, но сможете посадить огромное количество деревьев. Как можно объективно оценить такую сумму? Со 150 миллионами можно сделать очень много полезного», — заявил 35-летний Мюллер в интервью CBS.

  • Трансферный дайджест. 24— 30 июня
  • Грилиша ждет Конте, об Экитике мечтает половина АПЛ, Лукман пакует чемоданы на родину
  • 30/06/2025

    • В настоящее время трансферный рекорд принадлежит бразильцу Неймару, который в 2017 году перебрался в «ПСЖ» из «Барселона». Тогда сумма трансфера составила 222 млн с учетом всех бонусов за переход.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Андреева на уверенности пройдет итальянку?
  • Андреева — Бронцетти. Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Сможет ли Синнер разгромить Вукича?
  • Синнер — Вукич. Прогноз и ставки
  • 1.94
    •
  • Джокович снова проиграет Эвансу?
  • Эванс — Джокович. Прогноз и ставки
  • 1.99
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьФрибет €130 только по промо LS1W ИгратьБонус до $1000 на первое пополнение ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.50
  • Экспресс дня 3 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Андреева — Бронцетти
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Синнер — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Эванс — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Торонто
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Институто — Уракан
  • Футбол
  • Завтра в 01:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Саккари — Рыбакина
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Таусон — Калинская
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Стародубцева — Самсонова
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры