Роман Акбашев стал игроком екатеринбургского «Урала»

Российский полузащитникстал игроком екатеринбургского, о чём официально сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Роман Акбашев Фото: Официальные сети футбольного клуба «Урал»

33-летний хавбек подписал контракт на один сезон с возможностью продления и уже присоединился к команде. Акбашев начал профессиональную карьеру в 2011 году и за это время выступал за такие клубы, как «Динамо» (Киров), «Авангард», «КАМАЗ», «Волгарь», «Рубин», «Нефтехимик», а также за «Факел», где провел наибольшее количество матчей — 116 игр и забил 22 гола.

В РПЛ он имел опыт выступлений за «Ростов», но этот период был недолгим. В сезоне 2024/25 Акбашев стартовал в «КАМАЗе», а затем перешёл в «Черноморец», где стал одним из лидеров команды, забив 9 голов и сделав 8 ассистов в 28 матчах Первой лиги.