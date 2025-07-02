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    Роман Акбашев стал игроком екатеринбургского «Урала»

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    Российский полузащитник Роман Акбашев стал игроком екатеринбургского «Урала», о чём официально сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

    Роман Акбашев
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    Роман Акбашев

    33-летний хавбек подписал контракт на один сезон с возможностью продления и уже присоединился к команде. Акбашев начал профессиональную карьеру в 2011 году и за это время выступал за такие клубы, как «Динамо» (Киров), «Авангард», «КАМАЗ», «Волгарь», «Рубин», «Нефтехимик», а также за «Факел», где провел наибольшее количество матчей — 116 игр и забил 22 гола.

    В РПЛ он имел опыт выступлений за «Ростов», но этот период был недолгим. В сезоне 2024/25 Акбашев стартовал в «КАМАЗе», а затем перешёл в «Черноморец», где стал одним из лидеров команды, забив 9 голов и сделав 8 ассистов в 28 матчах Первой лиги.

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