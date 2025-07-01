«Аль-Хиляль» в экстра-тайме одолел «Ман Сити» и вышел в четвертьфинал КЧМ-2025

Саудовскийв матче 1/8 финала Клубного чемпионата мира по футболу победил— 4:3 д.в.

Счет в матче на 9-й минуте открыл «Сити». Райан Аит-Нури на левом фланге отыгрался с Рейндерсом, а затем выполнил прострел в центр вратарской с левого угла штрафной. Лоди при игре в подкате выбил мяч в центр к линии вратарской, мяч попал в Гюндогана и отскочил к Силве, который оказался практически у левой штанги, а затем Бернарду спокойно отправил мяч в ближний угол ворот.

Отыгрались саудиты на первой же минуте после перерыва. Малком разогнал атаку по правой половине поля и затем стянув на себя двух соперником выполнил передачу во фланг на Канселу. Жоау сделал обратный прострел к ближнему углу вратарской, Малком сам пробил по воротам, Диаш грамотно сыграл в подкате и блокировал попытку, но затем после попытки сыграть на добивании Малком с помощью рикошета доставил мяч в центр к линии вратарской и Маркос Леонардо головой поразил ворота.

На 52-й минуте «Аль-Хиляль» повел. Игроки «Аль-Хиляля» убежали в контратаку после углового у своих ворот. Канселу длинной передачей со своей половины поля отправил в забег Малкома, бразилец по левой половине поля спокойно убежал в штрафную площадь и затем уверенно пробил в дальний угол ворот мимо Эдерсона.

Англичане отыгрались спустя три минуты. Доку на левом фланге в борьбе с Канселу заработал угловой. Силва с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Холанн и Аке не смогли сразу головой пробить по воротам, но по мячу также неудачно сыграл Кулибали. В итоге мяч ушёл левее во вратарскую, Холанн отлично подкараулил отскок и низом удачно направил мяч в сетку между ног Буну.

До финального свистка счет не изменился и игра перешла в экстра-таймы. На 94-й минуте «Аль-Хиляль» заработал угловой, который стал голевым. Невеш с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Кулибали отлично выпрыгнул и головой уложил мяч в правый угол ворот, Эдерсон не смог среагировать и выпрыгнуть.

На 104-й минуте «Сити» отыгрался. Шарки с правой половины поля выполнил отличный заброс на левый угол вратарской, Фоден оторвался от опеки и в касание отправил мяч в дальний угол ворот.

А на 112-й минуте Лоди с левой половины поля выполнил подачу к правому углу вратарской «Сити», Милинкович-Савич опередил соперника и головой пробил в левый угол ворот. Эдерсон в прыжке отбил непростой мяч чуть в сторону от себя, но следом на мяч набежал Леонардо, который уверенно оформил дубль.

Футбол. Клубный ЧМ. 1/8 финала Манчестер Сити — Аль-Хиляль 3:4 Голы: 1:0 Бернарду Силва (9'), 1:1 Маркос Леонардо (46'), 1:2 Малком (52'), 2:2 Эрлинг Холанд (55'), 2:3 Калиду Кулибали (94'), 3:3 Филип Фоден (104'), 3:4 Маркос Леонардо (112') Манчестер Сити: Эдерсон, Рубен Диаш, Йошко Гвардиол (Мануэль Аканджи, 53'), Райан Айт Нури, Илкай Гюндоган (Родриго Эрнандес, 53'), Бернарду Силва, Тейьяни Рейндерс (Райан Шерки, 91'), Савиньо, Эрлинг Холанд (Омар Мармуш, 91'), Жереми Доку, Матеус Нунес (Натан Аке, 53') Аль-Хиляль: Яссин Буну, Ренан Лоди, Мотеб Аль-Харби (Али аль-Булаихи, 88'), Калиду Кулибали, Жоау Канселу (Хамад Аль-Ями, 88'), Малком (Кайо, 64'), Сергей Милинкович-Савич, Нассер аль-Давсари (Мусаб аль-Джувайр, 106'), Рубен Невеш, Маркос Леонардо (Халид Аль-Ганнам, 116'), Мохаммед Канно (Али Ладжами, 83') Предупреждения: Йошко Гвардиол (27'), Матеус Нунес (39'), Мануэль Аканджи (105 + 1'), Маркос Леонардо (113')

«Аль-Хиляль» в 1/4 финала сыграет 4 июля с бразильским «Флуминенсе». «Манчестер Сити» покидает турнир.