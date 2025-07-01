«Аль-Хиляль» в экстра-тайме одолел «Ман Сити» и вышел в четвертьфинал КЧМ-2025

Счет в матче на 9-й минуте открыл «Сити». Райан Аит-Нури на левом фланге отыгрался с Рейндерсом, а затем выполнил прострел в центр вратарской с левого угла штрафной. Лоди при игре в подкате выбил мяч в центр к линии вратарской, мяч попал в Гюндогана и отскочил к Силве, который оказался практически у левой штанги, а затем Бернарду спокойно отправил мяч в ближний угол ворот.
Отыгрались саудиты на первой же минуте после перерыва. Малком разогнал атаку по правой половине поля и затем стянув на себя двух соперником выполнил передачу во фланг на Канселу. Жоау сделал обратный прострел к ближнему углу вратарской, Малком сам пробил по воротам, Диаш грамотно сыграл в подкате и блокировал попытку, но затем после попытки сыграть на добивании Малком с помощью рикошета доставил мяч в центр к линии вратарской и Маркос Леонардо головой поразил ворота.
На 52-й минуте «Аль-Хиляль» повел. Игроки «Аль-Хиляля» убежали в контратаку после углового у своих ворот. Канселу длинной передачей со своей половины поля отправил в забег Малкома, бразилец по левой половине поля спокойно убежал в штрафную площадь и затем уверенно пробил в дальний угол ворот мимо Эдерсона.
Англичане отыгрались спустя три минуты. Доку на левом фланге в борьбе с Канселу заработал угловой. Силва с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Холанн и Аке не смогли сразу головой пробить по воротам, но по мячу также неудачно сыграл Кулибали. В итоге мяч ушёл левее во вратарскую, Холанн отлично подкараулил отскок и низом удачно направил мяч в сетку между ног Буну.
До финального свистка счет не изменился и игра перешла в экстра-таймы. На 94-й минуте «Аль-Хиляль» заработал угловой, который стал голевым. Невеш с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Кулибали отлично выпрыгнул и головой уложил мяч в правый угол ворот, Эдерсон не смог среагировать и выпрыгнуть.
На 104-й минуте «Сити» отыгрался. Шарки с правой половины поля выполнил отличный заброс на левый угол вратарской, Фоден оторвался от опеки и в касание отправил мяч в дальний угол ворот.
А на 112-й минуте Лоди с левой половины поля выполнил подачу к правому углу вратарской «Сити», Милинкович-Савич опередил соперника и головой пробил в левый угол ворот. Эдерсон в прыжке отбил непростой мяч чуть в сторону от себя, но следом на мяч набежал Леонардо, который уверенно оформил дубль.
«Аль-Хиляль» в 1/4 финала сыграет 4 июля с бразильским «Флуминенсе». «Манчестер Сити» покидает турнир.