Нойер: С нетерпением ждем матч с «ПСЖ»

Голкипер «Баварии»дал комментарий по поводу матча 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025 с «ПСЖ». Игра пройдет 5 июля.

«Они — победители Лиги чемпионов. Мы встречались с ними лишь один раз в этом сезоне, дома. Атланта — большая арена, хороший стадион. Мы с нетерпением ждём эту игру. Мы постараемся изо всех сил.

У них есть хорошие игроки на каждой позиции, но мы готовы, потому что знаем их по этому сезону и, конечно, по финалу Лиги чемпионов», — приводит слова Нойера официальный сайт ФИФА.

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В 1/8 финала «Бавария» победила бразильский «Фламенго» (4:2), а «ПСЖ» разгромил американский «Интер Майами» (4:0).