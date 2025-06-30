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    Нойер: С нетерпением ждем матч с «ПСЖ»

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    Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер дал комментарий по поводу матча 1/4 финала Клубного чемпионата мира-2025 с «ПСЖ». Игра пройдет 5 июля.

    Мануэль Нойер
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    Мануэль Нойер

    «Они — победители Лиги чемпионов. Мы встречались с ними лишь один раз в этом сезоне, дома. Атланта — большая арена, хороший стадион. Мы с нетерпением ждём эту игру. Мы постараемся изо всех сил.

    У них есть хорошие игроки на каждой позиции, но мы готовы, потому что знаем их по этому сезону и, конечно, по финалу Лиги чемпионов», — приводит слова Нойера официальный сайт ФИФА.

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    В 1/8 финала «Бавария» победила бразильский «Фламенго» (4:2), а «ПСЖ» разгромил американский «Интер Майами» (4:0).

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