Нойер: С нетерпением ждем матч с «ПСЖ»

Мануэль Нойер Фото: globallookpress.com
«Они — победители Лиги чемпионов. Мы встречались с ними лишь один раз в этом сезоне, дома. Атланта — большая арена, хороший стадион. Мы с нетерпением ждём эту игру. Мы постараемся изо всех сил.
У них есть хорошие игроки на каждой позиции, но мы готовы, потому что знаем их по этому сезону и, конечно, по финалу Лиги чемпионов», — приводит слова Нойера официальный сайт ФИФА.
В 1/8 финала «Бавария» победила бразильский «Фламенго» (4:2), а «ПСЖ» разгромил американский «Интер Майами» (4:0).