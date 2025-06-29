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    Кассьерра — о победе «Зенита»: Мы доминировали с первой до последней минуты

    Футбол Футбол России Зенит Товарищеские матчи Црвена Звезда
    Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал победу своей команды в товарищеском матче против «Црвены Звезды» (3:0).

    Матео Кассьерра — нападающий «Зенита»
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    Матео Кассьерра — нападающий «Зенита»

    «Мы доминировали с первой до последней минуты, контролировали игру, создали очень много моментов. Думаю, в первом тайме легко могли уходить на перерыв с еще большим преимуществом и в целом достаточно логично и уверенно довели дело до крупной победы.

    Забили только в концовке 1-го тайма? Действительно очень важно было забить в первом тайме. Безусловно, это подготовительная, контрольная игра, но мы абсолютно каждый матч воспринимаем с максимальной серьезностью, желанием победить, показать хороший футбол. И сегодня было важно все это продемонстрировать. Думаю, нам это удалось.

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    • Насколько трудно играть после 10 дней тяжелых тренировок? Первый матч, действительно, всегда дается сложнее, потому что позади отпуск, достаточно напряженные тренировки. Но тело отдыхает, адаптируется. Впереди у нас еще какое‑то количество контрольных матчей. Уверен, через них мы наберем отличную форму. Сегодня показали хороший футбол. Повторюсь, было важно победить. С хорошим настроением едем домой», — приводит слова Кассьерры пресс‑служба «Зенита».

    В следующем товарищеском матче «Зенит» сыграет против махачкалинского «Динамо» 3-го июля, а «Црвена Звезда» встретится с «Амштеттеном» 4-го числа.

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