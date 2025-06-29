Кассьерра — о победе «Зенита»: Мы доминировали с первой до последней минуты

Нападающийпрокомментировал победу своей команды в товарищеском матче против(3:0).

«Мы доминировали с первой до последней минуты, контролировали игру, создали очень много моментов. Думаю, в первом тайме легко могли уходить на перерыв с еще большим преимуществом и в целом достаточно логично и уверенно довели дело до крупной победы.

Забили только в концовке 1-го тайма? Действительно очень важно было забить в первом тайме. Безусловно, это подготовительная, контрольная игра, но мы абсолютно каждый матч воспринимаем с максимальной серьезностью, желанием победить, показать хороший футбол. И сегодня было важно все это продемонстрировать. Думаю, нам это удалось.

Насколько трудно играть после 10 дней тяжелых тренировок? Первый матч, действительно, всегда дается сложнее, потому что позади отпуск, достаточно напряженные тренировки. Но тело отдыхает, адаптируется. Впереди у нас еще какое‑то количество контрольных матчей. Уверен, через них мы наберем отличную форму. Сегодня показали хороший футбол. Повторюсь, было важно победить. С хорошим настроением едем домой», — приводит слова Кассьерры пресс‑служба «Зенита».

В следующем товарищеском матче «Зенит» сыграет против махачкалинского «Динамо» 3-го июля, а «Црвена Звезда» встретится с «Амштеттеном» 4-го числа.