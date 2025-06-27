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    Агент Батракова: Из Европы по футболисту конкретных предложений не было

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    Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, рассказал, получал ли футболист предложения из Европы.

    Алексей Батраков
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    Алексей Батраков

    «Конкретное предложение — это когда в клуб приходит оффер. Так? Вот таких точно не было. Алексеем многие интересовались, в основном на меня выходили европейские посредники, которые говорили, что представляют тот или иной клуб. Но вот до конкретных предложений, которые "Локомотив" смог бы рассмотреть, дело не дошло», — сказал Кузьмичев «СЭ».

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    В минувшем сезоне 20-летний Батраков в 37 матчах во всех турнирах забил 15 мячей и сделал 10 ассистов. В чемпионате России-2024/25 «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова занял шестое место в таблице.

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