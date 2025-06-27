Агент Батракова: Из Европы по футболисту конкретных предложений не было

, агент полузащитника «Локомотива», рассказал, получал ли футболист предложения из Европы.

«Конкретное предложение — это когда в клуб приходит оффер. Так? Вот таких точно не было. Алексеем многие интересовались, в основном на меня выходили европейские посредники, которые говорили, что представляют тот или иной клуб. Но вот до конкретных предложений, которые "Локомотив" смог бы рассмотреть, дело не дошло», — сказал Кузьмичев «СЭ».

Календарь и таблица РПЛ

В минувшем сезоне 20-летний Батраков в 37 матчах во всех турнирах забил 15 мячей и сделал 10 ассистов. В чемпионате России-2024/25 «Локомотив» под руководством Михаила Галактионова занял шестое место в таблице.