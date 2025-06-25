«Боруссия Дортмунд» — «Ульсан Хёндэ». Онлайн, прямая трансляция

В заключительном туре группы F Клубного чемпионата мира «Боруссия Дортмунд» встретится с южнокорейским чемпионом «Ульсан Хёндэ» на стадионе TQL в Цинциннати. Немецкий клуб, набравший четыре очка в двух матчах, занимает второе место и готовится оформить выход в 1/8 финала. Для этого необходимо победить или дождаться осечки «Сандаунз» в параллельной встрече с «Флуминенсе».

Футбол. Клубный ЧМ. Группа F Боруссия Д — Ульсан Хёндэ 0:0 Боруссия Д: Грегор Кобель, Ян Коуту, Вальдемар Антон, Рами Бенсебаини, Юлиан Рюэрсон, Даниэль Свенссон, Феликс Нмеча, Паскаль Грос, Карим Адейеми, Серу Гирасси, Джоб Беллингем Ульсан Хёндэ: Чо Хён У, Ким Мин Хёк, Кан Сан-ву, Ли Джэ-ик, Густав Лудвигсон, Дариян Боянич, Ли Джин Хён, Эрик Фариас, Матиас Лакава, Ким Юнь Квон, Milosz Trojak

Ход игры

22' Адейеми с правой ноги пробил после смещения, недостаточно сильно получилось.

21' Антон вовремя среагировал на заброс, успел скинуть мяч Кобелю.

19' Низом пробил Гирасси с линии штрафной, снова вратарь парирует.

18' Нмеча пробил головой после подачи Рюэрсона со штрафного — мимо ворот.

17' Фол заработал Адейеми у чужой штрафной! Ким получил жёлтую карточку.

16' Рюэрсон бьёт мимо ближнего угла! Неплохой момент был у Боруссии.

14' Мимо ворот бьёт Гирасси издали.

13' Ульсан попытался прессинговать на чужой половине, Боянич нарушил правила.

12' Коуто получил длинную передачу от Антона на фланге, навесил в штрафную — вратарь забрал мяч.

9' Грос попытался навесить с правого фланга, заблокировал защитник.

7' Свенссон помешал киперу ввести мяч в игру — нарушение зафиксировано.

7' Удар Беллингема с линии штрафной заблокирован! Опасно могло быть.

3' Гирасси бил после навеса, мимо ворот!.

1' Звучит стартовый свисток, поехали!

До матча

21:30 Немного о таблице перед последним туром: «Флуминенсе» и «Боруссия» имеют одинаковое количество очков в группе F после победы и ничьей в двух стартовых матчах. Бразильская команда лидирует благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. «Мамелоди Сандаунз» идёт на третьем месте с тремя очками, а «Ульсан Хёндэ» — с нулём после двух поражений.

21:15 Начинаем онлайн-трансляицю матча со стартовых составов команд:

«Боруссия»: Кобель, Рюэрсон, Бенсебаини, Антон, Коуто, Нмеча, Гросс, Свенссон, Беллингем, Адейеми, Гирасси.

«Ульсан Хёндэ»: Чё, Людвигсон, Трояк, Лии, Ким, Канг, Лии, Боянич, Ким, Фариас, Лакава.

«Боруссия»

После нулевой ничьей с бразильцами и тревожной победы 4:3 над «Сандаунз» команда Нико Ковача продолжает идти по тонкому льду. Несмотря на резкий всплеск результативности — 24 гола в последних восьми матчах, включая четыре мяча южноафриканцам, — тренерский штаб обеспокоен нестабильностью в обороне. Пропущенные три гола от «Сандаунз» при трёх ударах в створ за второй тайм — тревожный сигнал.

Команда по-прежнему обходится без травмированных Эмре Джана и Нико Шлоттербека. «Боруссия» не проигрывает уже девять матчей кряду, и очередная победа может не только гарантировать выход в плей-офф, но и поднять команду на первое место при осечке «Флуминенсе».

«Ульсан Хёндэ»

Для действующего чемпиона К-Лиги всё уже закончено: два поражения от «Сандаунз» и «Флуминенсе» (с суммарным счётом 3:8) оставили команду Пан Гон Кима без шансов на продолжение турнира. Однако, несмотря на это, южнокорейцы не выглядят безнадёжными — в матче против бразильцев они повели 2:1 к перерыву, прежде чем провалились после перерыва.

«Ульсан» не выигрывает уже четыре матча подряд, а оборона трещит по швам — 11 пропущенных мячей за пять последних встреч. На фоне этого акцент, скорее всего, будет сделан на оборонительную организацию и попытки сыграть на контратаках.

Учитывая мотивацию и разницу в классе, «Боруссия» будет контролировать ход встречи. «Ульсан» — типичный андердог, для которого этот матч скорее о гордости, чем о результатах. Тем не менее, полное пренебрежение соперником может дорого обойтись немцам — недавний опыт уже намекал на это.

Эксперты Livesport.ru составили прогноз на этот матч с коэффициентом 2.00.