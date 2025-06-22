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    Деку подтвердил переговоры по трансферу Нико Уильямса

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    Спортивный директор «Барселоны» Деку подтвердил, что клуб ведет переговоры с «Атлетиком» по поводу перехода форварда Нико Уильямса.

    Нико Уильямс
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    Нико Уильямс

    «Нико Уильямс хочет перейти в "Барселону". А мы попробуем его подписать. Нико, как и другие игроки, проявляет огромное желание выступать за "Барселону". Если все сложится, мы точно попробуем оформить сделку», — цитирует Деку La Vanguardia.

    Ранее сообщалось, что стороны уже согласовали условия личного контракта с 22-летним футболистом до 2031 года.

    В минувшем сезоне Нико Уильямс провел за «Атлетик» 45 матчей во всех турнирах, забив 11 голов и отдав 7 результативных передач.

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