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    Ван Бастен: Жаль, что Ямаль играет на фланге

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    Бывший футболист сборной Нидерландов Марко ван Бастен выразил мнение, что форварду «Барселоны» Ламину Ямалю лучше действовать в центре нападения.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «Жаль, что Ямаль играет на фланге, потому что он недостаточно владеет мячом. Он, безусловно, представляет постоянную угрозу справа.

    Но если бы он играл в центре, то имел гораздо большее влияние на игру и мог значить для команды еще больше. Думаю, что это будет следующий шаг в его карьере», — цитирует Voetbalzone ван Бастена.

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    В прошедшем сезоне Ямаль провел 55 матчей во всех турнирах. Игрок забил 18 голов и сделал 25 рнзультативных передач. «Барселона» стала чемпионом Испании-2024/25.

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