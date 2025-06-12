Ван Бастен: Жаль, что Ямаль играет на фланге

Бывший футболист сборной Нидерландоввыразил мнение, что форварду «Барселоны»лучше действовать в центре нападения.

«Жаль, что Ямаль играет на фланге, потому что он недостаточно владеет мячом. Он, безусловно, представляет постоянную угрозу справа.

Но если бы он играл в центре, то имел гораздо большее влияние на игру и мог значить для команды еще больше. Думаю, что это будет следующий шаг в его карьере», — цитирует Voetbalzone ван Бастена.

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В прошедшем сезоне Ямаль провел 55 матчей во всех турнирах. Игрок забил 18 голов и сделал 25 рнзультативных передач. «Барселона» стала чемпионом Испании-2024/25.