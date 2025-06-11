«Манчестер Сити» объявил заявку на клубный чемпионат мира

Стал известен составна предстоящий клубный чемпионат мира.

Вратари: Эдерсон, Штефан Ортега, Маркус Беттинелли;

Защитники: Рубен Диаш, Джон Стоунз, Натан Аке, Раян Аит-Нури, Витор Рейс, Йошко Гвардиол, Мануэль Аканджи, Абдукодир Хусанов, Рико Льюис;

Полузащитники: Тейани Рейндерс, Жереми Доку, Нико Гонсалес, Родри, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Савио Морейра, Матеуш Нунеш, Райан Шерки, Клаудио Эчеверри, Филип Фоден, Оскар Бобб, Нико О'Райли;

Нападающие: Омар Мармуш, Эрлинг Холанн.

Клубный чемпионат мира пройдёт в США с 14 июня по 13 июля 2025 года. Соперниками «Манчестер Сити» по группе будут «Видад» (Марокко), «Аль-Айн» (ОАЭ), «Ювентус» (Италия).