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    «Манчестер Сити» объявил заявку на клубный чемпионат мира

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Англии Манчестер Сити
    Стал известен состав «Манчестер Сити» на предстоящий клубный чемпионат мира.

    Эрлинг Холанн
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    Эрлинг Холанн

    Вратари: Эдерсон, Штефан Ортега, Маркус Беттинелли;

    Защитники: Рубен Диаш, Джон Стоунз, Натан Аке, Раян Аит-Нури, Витор Рейс, Йошко Гвардиол, Мануэль Аканджи, Абдукодир Хусанов, Рико Льюис;

    Полузащитники: Тейани Рейндерс, Жереми Доку, Нико Гонсалес, Родри, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва, Савио Морейра, Матеуш Нунеш, Райан Шерки, Клаудио Эчеверри, Филип Фоден, Оскар Бобб, Нико О'Райли;

    Нападающие: Омар Мармуш, Эрлинг Холанн.

    Клубный чемпионат мира пройдёт в США с 14 июня по 13 июля 2025 года. Соперниками «Манчестер Сити» по группе будут «Видад» (Марокко), «Аль-Айн» (ОАЭ), «Ювентус» (Италия).

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