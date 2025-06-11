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    Балахнин: Когда нас допустят, думаю, мы быстро наверстаем упущенное

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    Бывший помощник Леонида Слуцкого в сборной России Сергей Балахнин подвел итоги минувших товарищеских встреч национальной команды против Нигерии (1:1) и Беларуси (4:1).

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Для меня большим показателем была встреча с Нигерией. Хотя приехал не самый сильный состав нигерийцев. Многие ребята у них выступают в сильных европейских клубах. Мы смотрелись не лучшим образом с этим соперником и в техническом оснащении, и в мощи. Нигерия много борьбы выигрывала. Соперник выглядел приличнее нашей команды. Нам на фоне таких матчей надо расти.

    Наша сборная прибавляет или топчется на месте? Без официальных матчей об этом трудно говорить, хотя кто-то может найти что-то для себя. Важно, как команда справляется психологически. Мы давно не участвуем в таких играх, чтобы это оценить. Все равно, мне кажется, будет отставание. Но когда нас допустят, думаю, мы быстро наверстаем упущенное. Все-таки ребята у нас талантливые.

    Настораживает ли то, что начали пропускать? У нас играла не оптимальная оборона и не оптимальный состав. Мы повели 4:0 в первом тайме. Конечно, это расслабляет. Я больше на это все списываю, а не на глобальные ошибки

    Ошибка Сафонова? Это да. Там вообще была показательная игра. Определенный маркер для нас», — приводит слова Балахнина «Евро-Футбол.Ру».

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