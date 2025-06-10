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    Селюк расскритиковал трансфер Комличенко в «Локомотив»

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    Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал трансфер нападающего Николая Комличенко из «Ростова» в «Локомотив».

    Николай Комиличенко
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    Николай Комиличенко

    «Считаю, что очень непрофессиональный подход проявил "Локомотив", подписав Комличенко. Забил только тем командам, которые вылетели. Человеку почти 30, за последние десять игр он не забил вообще. Только подумайте, "Локомотив" избавляется от Дзюбы, который забивает, и берет Комличенко. Бесплатный Дзюба не нужен, а Комличенко платный нужен… Для меня это странно», — приводит слова Селюка «Матч ТВ».

    «Локомотив» сегодня объявил о трансфере 29-летнего форварда из «Ростова». «Железнодорожники» подписали контракт с футболистом сроком на 3 года.

    Комличенко в минувшем сезоне за «Ростов» провел 37 встреч во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал пять голевых передач Форвард выступал за дончан с 2021 года.

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