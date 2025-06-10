Сборнаяприехала в гости к командедля очного поединка отборочного цикла чемпионата мира. Старт в 21:45 мск.

Сборная Сан-Марино вряд ли на что-то претендует в этом отборе и австрийцы наверняка смогут добиться своего, набрав 3 очка во второй игре подряд.

Сегодня Австрия может обойти киприотов и румынов в борьбе за второе место. В прошлый раз они обыграли сборную Румынии 2:1.

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