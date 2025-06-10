Сборная Сан-Марино вряд ли на что-то претендует в этом отборе и австрийцы наверняка смогут добиться своего, набрав 3 очка во второй игре подряд.
Сегодня Австрия может обойти киприотов и румынов в борьбе за второе место. В прошлый раз они обыграли сборную Румынии 2:1.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: 80.0 на победу Сан-Марино, 1.01 на победу Австрии.
- Прогноз LiveSport: крупный счет и высокий тотал у сборной Австрии.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Сан-Марино — Австрия смотрите на LiveCup.Run.Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозитБонус 600EURНовым игрокам
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