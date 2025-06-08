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    Канада обыграла Украину в товарищеском матче

    Канада — Украина: счет матча 4:2, обзор голов

    Футбол Сборная Канады Сборная Украины Футбол Украины Товарищеские матчи
    Сборная Канады уверенно переиграла команду Украины в товарищеском матче на своем поле со счетом 4:2.

    Сборная Канады по футболу
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    Сборная Канады по футболу

    В составе победителей дублем отличился Джонатан Дэвид (4' и 24'). Также по голу в составе хозяев отметились Промис Дэвид (31') и Тайон Бьюкинен (81').

    Голы престижа в составе Украины забили Илья Забарный на 82-й минуте матча и Александр Зинченко с пенальти в компенсированное время

    Футбол. Товарищеские матчи (сборные)
    Канада — Украина 4:2
    Голы: 1:0 Джонатан Дэвид (4'), 2:0 Джонатан Дэвид (24'), 3:0 Promise David (31'), 4:0 Тажон Бушанан (82'), 4:1 Илья Забарный (89'), 4:2 Александр Зинченко (пенальти) (90 + 2') Канада: Максим Крепо, Зоран Бассонг (Сэм Адекугбе, 90'), Люк де Фужроль, Нико Сигур (Ричи Лария, 64'), Натан Салиба, Стефен Эустакиу, Тажон Бушанан, Дерек Корнелиус (Джейми Найт-Лебель, 64'), Джонатан Дэвид (Кайл Ларин, 79'), Джейкоб Шаффельбург (Джейден Нельсон, 64'), Promise David (Дэниэл Джеббисон, 46') Украина: Даниэль Бырлиджа (Дмитрий Ризнык, 65'), Николай Матвиенко (Алексей Гуцуляк, 66'), Валерий Бондарь, Илья Забарный, Александр Тымчик, Георгий Судаков, Николай Шапаренко (Александр Пихаленок, 58'), Александр Зинченко, Виктор Цыганков (Александр Зубков, 66'), Роман Яремчук (Mykola Mykhailenko, 66'), Ivan Kalyuzhnyi (Владислав Кабаев, 89') Предупреждение: Джейден Нельсон (69')

    Следующий матч канадцы проведут также дома против Кот-д'Ивуара 11 июня, Украина в этот же день сыграет против Новой Зеландии.

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