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    Нагельсман: В футболе бывают спады, которые не всегда можно объяснить логически

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    Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о предстоящем полуфинале Лиги наций против Португалии.

    Юлиан Нагельсман
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    Юлиан Нагельсман

    «Думаю, мы всё ещё находимся на том этапе, когда условный выигрыш 4:0 был бы менее полезным для нашего развития, чем то, что мы получили. Очень неплохо, когда нам напоминают, что нужно всегда быть начеку. Поэтому я думаю, что мы сделали больший шаг благодаря этому результату, чем если бы выиграли 3:0 или 4:0.

    То, что мы смогли сделать камбэк в первом матче на выезде, показало: мы умеем бороться, когда пропускаем первыми. Во втором матче мы показали в первом тайме, насколько хороши можем быть. Но затем нам также напомнили, что даже при счёте 3:0 матч ещё не закончен. В футболе бывают спады, которые не всегда можно объяснить логически, но в конце концов мы прошли дальше, и это главное», — приводит слова Нагельсмана официальный сайт УЕФА.

    Португалия выиграла Лигу наций в 2019-м году, обыграв в финале Нидерланды со счетом 1:0. Для Германии это первый полуфинал в истории турнира.

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