Колыванов: При Карпине «Динамо» должно прогрессировать

Бывший нападающий московского «Динамо»считает, что назначениена пост главного тренера бело-голубых должно пойти на пользу команде.

«Карпин уже достаточно опытный тренер. Он провел хорошую работу в "Ростове" — была интересная и играющая команда. Я считаю, это достойная кандидатура. Есть все предпосылки, что с Карпиным "Динамо" будет прогрессировать.

Нужно усиливать две или три позиции. Середина поля и атака у команды неплохая, но в оборону нужно игроков, которые соответствуют уровню, чтобы бороться за самые высокие места. Что касается совмещения постов, мы пока не играем международные матчи.

Карпин сам говорил, что в Ростове была тяжелая логистика. В Москве будет попроще — все под рукой», — сказал Колыванов «Чемпионату».

В начале мая в отставку был отправлен главный тренер «Динамо» Марцел Личка. Конец сезона командой руководил Ролан Гусев. Карпин считается одним из главных претендентов в качестве тренера бело-голубых.