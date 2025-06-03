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    Колыванов: При Карпине «Динамо» должно прогрессировать

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    Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов считает, что назначение Валерий Карпин на пост главного тренера бело-голубых должно пойти на пользу команде.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Карпин уже достаточно опытный тренер. Он провел хорошую работу в "Ростове" — была интересная и играющая команда. Я считаю, это достойная кандидатура. Есть все предпосылки, что с Карпиным "Динамо" будет прогрессировать.

    Нужно усиливать две или три позиции. Середина поля и атака у команды неплохая, но в оборону нужно игроков, которые соответствуют уровню, чтобы бороться за самые высокие места. Что касается совмещения постов, мы пока не играем международные матчи.

    Карпин сам говорил, что в Ростове была тяжелая логистика. В Москве будет попроще — все под рукой», — сказал Колыванов «Чемпионату».

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    • В начале мая в отставку был отправлен главный тренер «Динамо» Марцел Личка. Конец сезона командой руководил Ролан Гусев. Карпин считается одним из главных претендентов в качестве тренера бело-голубых.

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