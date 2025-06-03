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    Официально: Индзаги покидает «Интер»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Интер Саудовская Про-Лига Аль-Хиляль
    Симоне Индзаги решил покинуть пост главного тренера «Интера», сообщает официальный сайт клуба.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    Ранее об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

    Как сообщает источник, 49-летний итальянский специалист договорился с руководством миланского клуба о расторжении контракта. Уже на этой неделе может быть официально объявлено о его назначении в «Аль-Хиляль».

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    • Индзаги возглавил «Интер» в 2021 года и привел клуб к победе в Серии А (2023/2024). Также он два раза побеждал с нерадзурри в Кубке Италии, трижды в Суперкубке и дважды выводил команду в финал Лиги чемпионов.

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