Официально: Индзаги покидает «Интер»

решил покинуть пост главного тренера сообщает официальный сайт клуба.

Ранее об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо.

Как сообщает источник, 49-летний итальянский специалист договорился с руководством миланского клуба о расторжении контракта. Уже на этой неделе может быть официально объявлено о его назначении в «Аль-Хиляль».

Индзаги возглавил «Интер» в 2021 года и привел клуб к победе в Серии А (2023/2024). Также он два раза побеждал с нерадзурри в Кубке Италии, трижды в Суперкубке и дважды выводил команду в финал Лиги чемпионов.