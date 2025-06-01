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    Семин: «ПСЖ» — это пример развития футбола

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    Российский тренер Юрий Семин высказался о победе «ПСЖ» над «Интером» в финале Лиги чемпионов-2024/25. Парижане разгромили итальянский клуб со счетом 5:0.

    Юрий Семин
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    Юрий Семин

    «Давно не было такого, чтобы финал Лиги чемпионов был за явным преимуществом одной из команд. "ПСЖ" сейчас самая сильная команда, которая до финала обыграла все английские клубы.

    На сегодняшний день "ПСЖ" — это пример развития футбола. Эта команда сделала большие и сильные изменения, Луис Энрике провел выдающуюся работу. Так быстро заменить огромную часть состава, заменить тройку нападения с Месси-Мбаппе-Неймар на Кварахцелию-Дембеле-Дуэ. Они стали настоящей командой», — сказал Семин «СЭ».

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    «ПСЖ» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов.

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