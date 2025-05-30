Стало известно, кто будет судить стыковые матчи за право выступать в РПЛ

Артем Чистяков Фото: globallookpress.com
31 мая, суббота
«Пари НН» — «Сочи»: судья — Артем Чистяков. Помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Юрий Карпов; VAR — Василий Казарцев; AVAR — Рафаэль Шафеев; инспектор — Сергей Французов.
«Ахмат» — «Урал»: судья — Сергей Иванов. Помощники судьи — Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья — Ранэль Зияков; VAR — Ян Бобровский; AVAR — Евгений Буланов; инспектор — Сергей Мацюра.
Напомним, в первых матчах «Пари НН» и «Урал» обыграли своих соперников со счетом 2:1.