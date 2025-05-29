«Аль-Наср» в четверг готовится объявить об уходе Роналду

проведёт пресс-конференцию 29 мая, на которой объявит о масштабных изменениях в структуре команды, сообщает Marca.

Ожидается, что одним из ключевых заявлений станет подтверждение ухода форварда Криштиану Роналду. Ранее португалец уже намекал на завершение своего этапа в саудовском клубе.

По информации источника, 40-летний футболист рассматривает различные варианты продолжения карьеры. Среди них — возможность остаться в Саудовской Аравии, перейдя в стан конкурентов из «Аль-Хиляля».

В завершившемся сезоне-2024/25 «Аль-Наср» набрал 70 очков и занял третье место в чемпионате Саудовской Аравии. Роналду стал лучшим бомбардиром лиги, записав на свой счёт 25 мячей.

С января 2023 года Роналду провёл за «Аль-Наср» 105 матчей во всех турнирах, отличившись 93 голами и 19 результативными передачами.