25 мая в Туринебудут выяснять сильнейшего в матче 38-го тура итальянской Серии А. Начало встречи в 21:45 мск.

«Рома» провела отличный сезон. Команда выбралась из ямы и теперь может попасть в Лигу чемпионов. «Римляне» отстают от «Ювентуса» на один пункт.

«рома» неплохо выступила в последних очных встречах с «быками». Последние две встречи «джалоросси» выиграли. Сейчас их форма позволяет добыть 3 очка. Посмотрим, готовы ли они к больше.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Котировки букмекеров: «Рома» является фаворитом за 1.57, ставка на победу «Торино» принимается с коэффициентом 5.80.

Прогноз экспертов: «Рома» навяжет «Ювентусу» борьбу за Лигу чемпионов.

Прогноз ИИ: он на стороне «Торино» и пророчит ему победу со счетом 1:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Торино» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run.

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