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    «Торино» — «Рома»: смотреть онлайн в прямом эфире

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    25 мая в Турине «Торино» и «Рома» будут выяснять сильнейшего в матче 38-го тура итальянской Серии А. Начало встречи в 21:45 мск.

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    «Рома» провела отличный сезон. Команда выбралась из ямы и теперь может попасть в Лигу чемпионов. «Римляне» отстают от «Ювентуса» на один пункт.

    «рома» неплохо выступила в последних очных встречах с «быками». Последние две встречи «джалоросси» выиграли. Сейчас их форма позволяет добыть 3 очка. Посмотрим, готовы ли они к больше.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Котировки букмекеров: «Рома» является фаворитом за 1.57, ставка на победу «Торино» принимается с коэффициентом 5.80.

    • Прогноз экспертов: «Рома» навяжет «Ювентусу» борьбу за Лигу чемпионов.

    • Прогноз ИИ: он на стороне «Торино» и пророчит ему победу со счетом 1:0.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Торино» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run.

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    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

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