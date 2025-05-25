«Рома» провела отличный сезон. Команда выбралась из ямы и теперь может попасть в Лигу чемпионов. «Римляне» отстают от «Ювентуса» на один пункт.
«рома» неплохо выступила в последних очных встречах с «быками». Последние две встречи «джалоросси» выиграли. Сейчас их форма позволяет добыть 3 очка. Посмотрим, готовы ли они к больше.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Котировки букмекеров: «Рома» является фаворитом за 1.57, ставка на победу «Торино» принимается с коэффициентом 5.80.
- Прогноз экспертов: «Рома» навяжет «Ювентусу» борьбу за Лигу чемпионов.
- Прогноз ИИ: он на стороне «Торино» и пророчит ему победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Торино» — «Рома» смотрите на LiveCup.Run.
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