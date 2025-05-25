«Ювентус» намерен переманить Конте из «Наполи»

Авторитетный итальянский журналист Никоо Скира, сообщает, что туринскийнамерен вернуть на пост главного тренера

Сейчас 55-летний специалист возглавляет «Наполи» и привел его к победе в Серии А в этом сезоне.

«Старая синьора» готова дать Конте расширенные полномочия по комплектованию состава и контракт до 2028 года на более выгодных условиях, чем у него сейчас.

Конте возглавил «Наполи» летом 2024 года и имеет соглашение до 2027-го. Президент клуба Аурелио Де Лаурентис уже заявил, что не хочет отпускать своего главного тренера, но не сможет его заставить продолжить работу.

Конте в качестве игрока был капитаном туринского клуба и работал в нем главным тренером с 2011 по 2014 год. С ним «Ювентус» три года подряд становился чемпионом Италии (2012-2014).