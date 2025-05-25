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    Артета: Особых улучшений не требуется. Нам нужно исправить лишь небольшие детали

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    Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о победе над «Саутгемптоном» (2:1) и планах команды.

    Микель Артета
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    Микель Артета

    «Мы хотели закончить на позитивной ноте, в хорошей атмосфере. Нам пришлось попрощаться с несколькими игроками, и я думаю, они заслужили, чтобы это произошло в приятной обстановке.

    Киран Тирни вчера сказал: Я забью в своем последнем матче за 'Арсенал', — и он это сделал. Я очень доволен им. Он сыграл важную роль в этом путешествии.

    Джош Кронке очень четко обозначил наше направление и амбиции. Посмотрим, что можно сделать, мы будем принимать очень взвешенные решения и уважать то, что привело нас сюда. Особых улучшений не требуется. Мы трижды финишировали вторыми и дошли до полуфинала Лиги чемпионов. Нам нужно исправить лишь небольшие детали», — цитирует Артету BBC.

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    Напомним, что «Арсенал» занял второе место по итогам сезона АПЛ.

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