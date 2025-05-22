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    Криштиану Роналду — Модричу: Спасибо за все, Лука

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    Бывший нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду пожелал успехов полузащитнику Луке Модричу, который покинет клуб в конце сезона.

    Лука Модрич
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    Лука Модрич

    «Спасибо за все, Лука. Для меня было честью разделить с тобой столько моментов в клубе. Желаю тебе успехов во всём, что произойдет дальше», — написал португальский футболист в социальной сети.

    Криштиану Роналду и Лука Модрич выступали вместе за «Реал» с 2012 по 2018 год, став частью одной из самых успешных эпох клуба. Модрич сыграл 590 матчей, забил 43 гола и сделал 95 ассистов.

    Роналду провел 438 матчей во всех турнирах, забив 450 голов и отдав 131 результативную передачу.

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