Криштиану Роналду — Модричу: Спасибо за все, Лука

Бывший нападающий мадридскогопожелал успехов полузащитнику, который покинет клуб в конце сезона.

«Спасибо за все, Лука. Для меня было честью разделить с тобой столько моментов в клубе. Желаю тебе успехов во всём, что произойдет дальше», — написал португальский футболист в социальной сети.

Криштиану Роналду и Лука Модрич выступали вместе за «Реал» с 2012 по 2018 год, став частью одной из самых успешных эпох клуба. Модрич сыграл 590 матчей, забил 43 гола и сделал 95 ассистов.

Роналду провел 438 матчей во всех турнирах, забив 450 голов и отдав 131 результативную передачу.