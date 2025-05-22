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    Нуньес может покинуть «Ливерпуль» ради перехода в «Атлетико»

    Футбол Футбол Англии Ливерпуль Футбол Испании Атлетико Трансферы
    Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес намерен покинуть английский клуб предстоящим летом и продолжить карьеру в мадридском «Атлетико». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

    Дарвин Нуньес
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    Дарвин Нуньес

    По информации источника, основной мотивацией 25-летнего уругвайца является желание поработать под руководством Диего Симеоне. Нуньес считает, что аргентинский тренер поможет ему вернуть оптимальную форму и заново раскрыть потенциал. В свою очередь, «Атлетико» серьёзно заинтересован в подписании нападающего.

    Агент игрока уже предлагал его услуги ряду клубов. Наибольшую активность проявляли представители Саудовской Аравии, однако сам футболист склоняется к продолжению карьеры в Европе.

    Календарь и таблица АПЛ

    В сезоне-2024/25 Нуньес провёл за «Ливерпуль» 46 матчей во всех турнирах, отметившись 7 голами и 7 результативными передачами. Его контракт с мерсисайдцами рассчитан до лета 2028 года.

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