Фермин Лопес может перебраться в «Интер»

Миланскийв летнее трансферное окно хочет подписать хавбека «Барселоны», сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Calciomercato.it.

Тренерский штаб нерадзурри видит в 22-летнем испанце замену стареющему Генриху Мхитаряну. Сумма сделки оценивается в 60 млн евро. По данным источника, в ближайшее время «Интер» сделает официальное предложение о переходе.

Фермин Лопес является воспитанником каталонцев. В этом сезоне сыграл за команду 45 матчей, забил в них 8 голов и сделал 9 ассистов.

36-летний Мхитарян пополнил ряды «Интера» в 2022 году, в этом сезоне на его счету 48 матчей, один забитый мяч и пять результативных передач.