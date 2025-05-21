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    Фермин Лопес может перебраться в «Интер»

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    Миланский «Интер» в летнее трансферное окно хочет подписать хавбека «Барселоны» Фермина Лопеса, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Calciomercato.it.

    Фермин Лопес
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    Фермин Лопес

    Тренерский штаб нерадзурри видит в 22-летнем испанце замену стареющему Генриху Мхитаряну. Сумма сделки оценивается в 60 млн евро. По данным источника, в ближайшее время «Интер» сделает официальное предложение о переходе.

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    • Фермин Лопес является воспитанником каталонцев. В этом сезоне сыграл за команду 45 матчей, забил в них 8 голов и сделал 9 ассистов.

    36-летний Мхитарян пополнил ряды «Интера» в 2022 году, в этом сезоне на его счету 48 матчей, один забитый мяч и пять результативных передач.

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