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    Серия А. «Наполи» или «Интер». Кто станет чемпионом?

    Итоги 37-го тура чемпионата Италии по футболу

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    «Монца» — «Наполи»
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    «Монца» — «Наполи»
    Завершается сезон в итальянской Серии А. Известны три команды, которые представят чемпионат в Лиге чемпионов. Речь о «Наполи», «Интере» и «Аталанте». За оставшуюся путевку продолжают бороться «Лацио», «Рома» и «Ювентус».

    Изменения в турнирной таблице

    Первая четвёрка команд итальянского чемпионата осталась без изменений. На пятое место подналась «Рома», которая обошла «Лацио» в турнирной таблице.

    Улучшила положение «Фиорентина», которая обошла «Болонью» и «Милан» и расположилась на 7 строчке в Серии А.

    Календарь и таблица Серии А

    Зону вылета покинул «Лечче», поднявшись на 17 строчку, «Эмполи» также шагнул вверх, заняв 18 место. Две позиции потеряла «Венеция», оказавшись на 19 месте.

    Битва за Скудетто

    На чемпионство в Серии А претендуют два клуба: «Наполи» и «Интер», соперников разделяет всего один балл.

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    • Лидирует «Наполи» с 79 очками, неаполитанцы не смогли взломать оборону «Пармы», сыграв с соперником вничью (0:0). Следом идет «Интер», у которого 78 пунктов, миланский клуб завершил встречу с «Лацио» вничью (2:2).

    Кто в Лигу чемпионов?

    Место в Лиге чемпионов вместе с «Наполи» и «Интером» обеспечила «Аталанта». «Королева провинциалов» на 3 строчке с активом 74 балла. В гостях команда переиграла «Дженоа» со счётом 3:2.

    А вот за оставшиеся путёвки идет серьёзная борьба между «Ювентусом», «Ромой» и «Лацио». Соперников разделяет всего два очка. Кто-то сыграет в Лиге чемпионов, кто-то в Лиге Европы, а кто-то в Лиге конференций.

    «Ювентус» — «Удинезе»
    globallookpress.com

    Путёвку в ЛЧ может завоевать «Ювентус», занимающий 4 место за тур до окончания сезона. Туринский клуб в родных стенах выиграл у «Удинезе» (2:0) и набрал 67 баллов.

    На пятом месте расположилась «Рома», у которой 66 очков, в минувшем туре римляне переиграли «Милан» (3:1). Следом расположился «Лацио» с активом в 65 пунктов.

    «Фиорентина» занимает седьмую строчку в Серии А, которая даёт право сыграть в квалификации Лиги конференций. В графе «набранные очки» у коллектива из Флоренции — 62 очка.

    Кто покинет Серию А?

    По итогам сезона элиту итальянского футбола покинет «Монца». Места в Серии А в следующем сезоне займут «Сассуоло» и «Пиза».

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    • В заключительном туре чемпионата определятся ещё два неудачника: пока в зоне вылета «Эмполи» и «Венеция», у которых набрано 31 и 29 очков соответственно. В числе потенциальных претендентов на понижение в классе — «Верона», «Парма» и «Лечче».

    Каким будет последний тур?

    Последий тур итальянского чемпионата пройдёт в воскресенье, 25 мая.

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    «Наполи» попытается выиграть Скудетто в домашнем поединке против «Кальяри», а «Интер» — замахнуться на трофей в гостевой игре с «Комо».

    Прогнозы и ставки на Серию А

    «Ювентус» сразится с «Венецией» за право сыграть в Лиге чемпионов.

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