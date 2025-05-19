Серия А. «Наполи» или «Интер». Кто станет чемпионом?

Завершается сезон в итальянской Серии А. Известны три команды, которые представят чемпионат в Лиге чемпионов. Речь о «Наполи», «Интере» и «Аталанте». За оставшуюся путевку продолжают бороться «Лацио», «Рома» и «Ювентус».

Изменения в турнирной таблице

Первая четвёрка команд итальянского чемпионата осталась без изменений. На пятое место подналась «Рома», которая обошла «Лацио» в турнирной таблице.

Улучшила положение «Фиорентина», которая обошла «Болонью» и «Милан» и расположилась на 7 строчке в Серии А.

Календарь и таблица Серии А

Зону вылета покинул «Лечче», поднявшись на 17 строчку, «Эмполи» также шагнул вверх, заняв 18 место. Две позиции потеряла «Венеция», оказавшись на 19 месте.

Битва за Скудетто

На чемпионство в Серии А претендуют два клуба: «Наполи» и «Интер», соперников разделяет всего один балл.

Лидирует «Наполи» с 79 очками, неаполитанцы не смогли взломать оборону «Пармы», сыграв с соперником вничью (0:0). Следом идет «Интер», у которого 78 пунктов, миланский клуб завершил встречу с «Лацио» вничью (2:2).

Кто в Лигу чемпионов?

Место в Лиге чемпионов вместе с «Наполи» и «Интером» обеспечила «Аталанта». «Королева провинциалов» на 3 строчке с активом 74 балла. В гостях команда переиграла «Дженоа» со счётом 3:2.

А вот за оставшиеся путёвки идет серьёзная борьба между «Ювентусом», «Ромой» и «Лацио». Соперников разделяет всего два очка. Кто-то сыграет в Лиге чемпионов, кто-то в Лиге Европы, а кто-то в Лиге конференций.

«Ювентус» — «Удинезе» globallookpress.com

Путёвку в ЛЧ может завоевать «Ювентус», занимающий 4 место за тур до окончания сезона. Туринский клуб в родных стенах выиграл у «Удинезе» (2:0) и набрал 67 баллов.

На пятом месте расположилась «Рома», у которой 66 очков, в минувшем туре римляне переиграли «Милан» (3:1). Следом расположился «Лацио» с активом в 65 пунктов.

«Фиорентина» занимает седьмую строчку в Серии А, которая даёт право сыграть в квалификации Лиги конференций. В графе «набранные очки» у коллектива из Флоренции — 62 очка.

Кто покинет Серию А?

По итогам сезона элиту итальянского футбола покинет «Монца». Места в Серии А в следующем сезоне займут «Сассуоло» и «Пиза».

В заключительном туре чемпионата определятся ещё два неудачника: пока в зоне вылета «Эмполи» и «Венеция», у которых набрано 31 и 29 очков соответственно. В числе потенциальных претендентов на понижение в классе — «Верона», «Парма» и «Лечче».

Каким будет последний тур?

Последий тур итальянского чемпионата пройдёт в воскресенье, 25 мая.

«Наполи» попытается выиграть Скудетто в домашнем поединке против «Кальяри», а «Интер» — замахнуться на трофей в гостевой игре с «Комо».

Прогнозы и ставки на Серию А

«Ювентус» сразится с «Венецией» за право сыграть в Лиге чемпионов.