Тюкавин: Хотим выиграть у «Краснодара», помешать им выиграть чемпионат

Форвард московскоговысказался о последних результатах команды.

«Вы сами видите, три победы подряд. Ребята молодцы. Не опустили руки. Остался последний шажок в этом чемпионате, это будет очень важный матч. Ребята играют на эмоциях. Вы видите, сколько моментов, можно в первом тайме решать все, если все забивать.

Конечно, мы хотим выиграть у "Краснодара", помешать им выиграть чемпионат. Но это не месть за тот год, роли та история не играет», — цитирует Тюкавина «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» с 56 очками идет на третьем месте в таблице РПЛ.