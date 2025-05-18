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    «Зенит»«Ростов» — «Зенит». Онлайн, прямая трансляция
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    Тюкавин: Хотим выиграть у «Краснодара», помешать им выиграть чемпионат

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    Форвард московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о последних результатах команды.

    Константин Тюкавин
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    Константин Тюкавин

    «Вы сами видите, три победы подряд. Ребята молодцы. Не опустили руки. Остался последний шажок в этом чемпионате, это будет очень важный матч. Ребята играют на эмоциях. Вы видите, сколько моментов, можно в первом тайме решать все, если все забивать.

    Конечно, мы хотим выиграть у "Краснодара", помешать им выиграть чемпионат. Но это не месть за тот год, роли та история не играет», — цитирует Тюкавина «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» с 56 очками идет на третьем месте в таблице РПЛ.

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