«Наполи» не смог обыграть «Парму», «Рома» выиграла у «Милана»

В матче 37-го тура чемпионата Италиив родных стенах победиласо счетом 3:1.

На точные удары Джанлуки Манчини, Леандро Паредеса и Брайана Кристанте гости ответили забитым мячом Жоау Феликса.

У «Ромы» теперь стало 66 очков и пятое место. В активе «Милана» 60 баллов и девятая строчка.

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В параллельной встрече «Парма» и «Наполи» сыграли вничью.

Команды так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

Таким образом, «Наполи» набрал 79 очков и остался на первом месте, опережая второй «Интер» на один балл. У «Пармы» теперь 33 пункта и 16-я позиция.