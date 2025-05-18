2-й таймПарма — НаполиОнлайн
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    «Наполи»«Парма» — «Наполи». Онлайн, прямая трансляция
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    «Наполи» не смог обыграть «Парму», «Рома» выиграла у «Милана»

    «Рома» — «Милан»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче 37-го тура чемпионата Италии «Рома» в родных стенах победила «Милан» со счетом 3:1.

    Антонио Конте (главный тренер «Наполи»)
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    Антонио Конте (главный тренер «Наполи»)

    На точные удары Джанлуки Манчини, Леандро Паредеса и Брайана Кристанте гости ответили забитым мячом Жоау Феликса.

    У «Ромы» теперь стало 66 очков и пятое место. В активе «Милана» 60 баллов и девятая строчка.

    Календарь и таблица Серии А

    В параллельной встрече «Парма» и «Наполи» сыграли вничью.

    Команды так и не смогли поразить ворота друг друга — 0:0.

    Таким образом, «Наполи» набрал 79 очков и остался на первом месте, опережая второй «Интер» на один балл. У «Пармы» теперь 33 пункта и 16-я позиция.

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