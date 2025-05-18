Примера. «Барселона» уступила «Вильярреалу», «Атлетико» победил «Бетис», «Реал» одолел «Севилью»

Матчи 37-го тура испанской Примеры состоятся 18 мая

«Атлетико» — «Бетис» 4:1

В матче 37-го тура чемпионата Испании «Атлетико» уверенно переиграл «Бетис» со счетом 4:1.

В составе победителей дублем отметился Хулиан Альварес, еще по голу на счету Робина Ле Нормана и Анхеля Корреа. За гостей же забил Пабло Форналс.

Футбол. Испания. Примера Атлетико — Бетис 4:1 Голы: 1:0 Хулиан Альварес (10'), 2:0 Робен Ле Норман (45 + 3'), 2:1 Пабло Форнальс (67'), 3:1 Хулиан Альварес (75'), 4:1 Анхель Корреа (90 + 6') Атлетико: Ян Облак, Робен Ле Норман, Клеман Лангле, Хавьер Галан, Маркос Льоренте, Родриго Де Пауль (Конор Галлахер, 70'), Коке, Джулиано Симеоне (Науэль Молина, 80'), Самуэл Лино (Анхель Корреа, 80'), Александр Сёрлот (Антуан Гризманн, 70'), Хулиан Альварес (Аксель Витсель, 90') Бетис: Адриан, Ромен Перро, Нобель Менди, Натан, Джовани Ло Чельсо (Вилльям Карвалью, 82'), Пабло Форнальс, Серхи Альтмира (Иско, 46'), Джонни Кардозо, Седрик Бакамбу (Кучо Эрнандес, 46'), Абде Эззальзули (Антони, 46'), Айтор Руйбаль (Angel Ortiz, 82') Предупреждения: Натан (89'), Науэль Молина (90 + 3')

У «Атлетико» теперь 73 очка и третье место в турнирной таблице. В активе «Бетиса» осталось 59 баллов и шестая строчка.

«Барселона» — «Вильярреал» 3:2

В матче предпоследнего, 37-го тура чемпионата Испании «Барселона» проиграла дома «Вильярреалу» со счетом 2:3.

На голы Ламина Ямаля и Фермина Лопеса гости ответили точными ударами Айозе Переса, Санти Комесаны и Тайона Бьюкенена.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Вильярреал 2:3 Голы: 0:1 Айосе Перес (4'), 1:1 Ламин Ямаль (38'), 2:1 Фермин Лопес (45 + 5'), 2:2 Сантьяго Комесанья (50'), 2:3 Тажон Бушанан (80') Барселона: Марк-Андре тер Штеген, Эрик Гарсия (Эктор Форт, 74'), Пау Кубарси, Иньиго Мартинес, Жерар Мартин (Алекс Бальде, 46'), Гави (Даниэль Ольмо, 85'), Фермин Лопес, Педри (Френки де Йонг, 46'), Ламин Ямаль, Рафаэл Диас, Роберт Левандовски (Пау Виктор, 74') Вильярреал: Луис Жуниор, Серхи Кардона, Логан Кошта, Хуан Фойт, Пау Наварро (Вилли Камбвала, 64'), Алекс Баэна, Даниэль Парехо (Пап Гуй, 58'), Сантьяго Комесанья, Айосе Перес (Тьерно Барри, 46'), Ереми Пино (Тажон Бушанан, 64'), Николя Пепе (Херар Морено, 77') Предупреждения: Эрик Гарсия (43'), Даниэль Ольмо (87')

«Барселона» (85 очков) досрочно оформила чемпионский титул, а «Вильярреал» с 67 очками идет пятым.

Календарь и таблица испанской Примеры

«Валенсия» — «Атлетик» 0:1

В параллельной игре «Атлетик» на выезде одолел «Валенсию» со счетом 1:0.

На 72-й минуте автором единственного забитого мяча стал Алехандро Беренгер.

Футбол. Испания. Примера Валенсия — Атлетик 0:1 Гол: 0:1 Алехандро Беренгер (72') Валенсия: Георгий Мамардашвили, Диего Лопес (Иван Хайме, 56'), Кристьян Москера, Сесар Таррега, Муктар Дьякаби (Максимилиан Ааронс, 83'), Хосе Луис Гайя (Фран Перес, 83'), Андре Алмейда (Уго Дуро, 74'), -Энцо Барренечеа, Луис Риоха, Хави Герра, Садик Умар (Рафаэль Мир Висенте, 74') Атлетик: Унай Симон, Адама Буаро (Иньяки Уильямс, 64'), Юри Берчиче, Айтор Паредес, Даниэль Вивиан, Иньиго Лекуэ, Ойан Сансет (Унаи Гомес, 64'), Беньят Прадос (Микель Хаурегисар, 74'), Иньиго Руис де Галарета (Микель Весга, 75'), Горка Гурусета (Мароан Саннади, 82'), Алехандро Беренгер Предупреждения: Адама Буаро (15'), Хосе Луис Гайя (42'), Луис Риоха (66'), Рафаэль Мир Висенте (90 + 3')

У «Атлетика» стало 70 очков и четвертое место. В активе «Валенсии» 45 баллов и 12-я строчка.

«Вальядолид» — «Алавес» 0:1

В параллельной игре «Алавес» на выезде переиграл «Вальядолид» со счетом 1:0.

Автором единственного забитого мяча в этой игре стал Кике Гарсия с пенальти на 18-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Вальядолид — Алавес 0:1 Гол: 0:1 Кевин Гарсиа (пенальти) (18') Вальядолид: Карл-Якоб Хейн, Антонио Кандела (Амат Ндиайе, 87'), Дженк Озкачар, Адам Азну, Тамаш Никичер, Ануар (Adrian Arnu, 73'), Марио Мартин (Ibrahim Alani, 46'), Селим Амалла (Флориан Гриллич, 46'), Хуанми Латаса, Рауль Моро, Xavi Moreno (Иван Санчес, 46') Алавес: Антонио Сивера, Кевин Гарсиа, Мануэль Санчес, Сантьяго Моуриньо, Факундо Гарсес, Факундо Теналья, Хон Гуриди (Жоан Жордан, 66'), Карлос Аленья (Томас Конечни, 65'), Андер Гевара, Антонио Бланко (Карлос Бенавидес, 87'), Карлос Висенте Предупреждения: Карлос Висенте (90 + 1'), Томас Конечни (90 + 4')

У «Алавеса» стало 41 очко и 15-е место. В активе «Вальядолида» 16 баллов и последняя строчка.

«Лас-Пальмас» — «Леганес»

Также «Лас-Пальмас» на родном стадионе уступил «Леганесу» со счетом 0:1.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Дани Раба на 6-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Лас-Пальмас — Леганес 0:1 Гол: 0:1 Даниэль Раба (6') Лас-Пальмас: Динко Хоркаш, Хуанма Эрсог, Скотт Маккена, Алекс Муньос (Бенито Рамирес, 46'), Энзо Луаодис, Дариу Эсугу (Хайме Мата, 72'), Альберто Молейро (Diego Martin Perez, 81'), Вити Росада (Sergio Viera, 55'), Марвин Парк, Ману Фустер, Оливер Макберни (Аднан Янузай, 81') Леганес: Марко Дмитрович, Хуан Крус (Дук, 88'), Хавьер Эрнандес, Матия Настасич (Серхио Гонсалес, 78'), Хорхе Саэнс, Адриа Альтимира, Ренато Тапиа, Сейдуба Сиссе, Даниэль Раба (Оскар Родригес, 46'), Мунир Эль-Хаддади (Ян Дьоманде, 20'), Диего Гарсия (Мигель Де ла Фуэнте, 88') Предупреждения: Хосе Кампанья (16'), Адриа Альтимира (36'), Хавьер Эрнандес (61'), Sergio Viera (76')

«Леганес» набрал 37 очков и идет 18-м в турнирной таблице, оставляя шансы на сохранение прописки в элите. «Лас-Пальмас» (32) уже вылетел.

«Мальорка» — «Хетафе» 1:2

«Хетафе» в гостях одержал победу над «Мальоркой» (2:1).

У гостей отличились Мауро Арамбарри на 56-й минуте и Крисантус Уче на 65-й минуте.

Единственный гол в составе «Мальорки» забил Кайл Ларин на 90+3-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Мальорка — Хетафе 1:2 Голы: 0:1 Мауро Арамбарри (56'), 0:2 Christantus Uche (65'), 1:2 Кайл Ларин (90 + 3') Мальорка: Доминик Грейф, Матеу Морей (Marc Domenech, 70'), Мартин Вальент, Антонио Раильо, Хоан Мохика, Пабло Маффео (Кайл Ларин, 59'), Омар Маскарель, Саму Кошта (Валери Фернандес, 79'), Серхи Дардер, Дани Родригес (Антонио Санчес, 71'), Ведат Мурики (Мануэль Морланес, 79') Хетафе: Давид Сория, Хуан Иглесиас, Диего Рико, Омар Альдерете, Домингуш Дуарте (Хуан Беррокаль, 60'), Аллан Ньом, Рамон Терратс (Хуан Бернат, 82'), Луис Милья, Мауро Арамбарри, Борха Майораль (Альваро Родригес, 82'), Christantus Uche (Yellu Santiago, 90') Предупреждения: Пабло Маффео (45 + 2'), Луис Милья (48'), Альваро Родригес (82')

«Хетафе» занимает 13-е место в таблице Примеры с 42 очками в активе. «Мальорка» — на 10-й строчке (47 баллов).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

«Осасуна» — «Эспаньол» 2:0

«Осасуна» одолела «Эспаньол» со счетом 2:0.

Хозяева открыли счет на 17-й минуте благодаря голу Анте Будимира. «Осасуна» поставила точку в этом матче, забив 2-й гол на 90+1-й минуте, отличился Рауль.

Футбол. Испания. Примера Осасуна — Эспаньол 2:0 Голы: 1:0 Анте Будимир (17'), 2:0 Рауль Гарсия (90 + 1') Осасуна: Серхио Эррера, Хесус Аресо, Флавиен Бойомо, Алехандро Катена, Хуан Крус, Пабло Ибаньес (Икер Муньос, 60'), Лукас Торро, Рубен Гарсия (Энрике Барха, 60'), Аймар Орос, Брайан Сарагоса (Хон Монкайола, 73'), Анте Будимир (Рауль Гарсия, 78') Эспаньол: Жоан Гарсия, Карлос Ромеро, Фернандо Калеро, Мараш Кумбула, Омар Эль-Хилали (Альваро Техеро, 83'), Роберто Фернандес, Эдуардо Экспозито, Урко Гонсалес (Алекс Краль, 83'), Поль Лосано (Алехо Велис, 55'), Хавьер Пуадо (Жофре Каррерас, 75'), Антониу Рока (Пере Милья, 46') Предупреждения: Мараш Кумбула (30'), Хесус Аресо (81')

После этого матча «Осасуна» занимает 9-е место в таблице Примеры с 51-м очком в активе. «Эспаньол» — на 17-й строчке (39).

«Реал Сосьедад» — «Жирона» 3:2

«Реал Сосьедад» обыграл «Жирону» со счетом 3:2.

У хозяев голы записали на свой счет Пабло Марин на 5-й минуте, Микель Оярсабаль на 20-й минуте с пенальти и Аркайц Марьескуррена на 90+1-й минуте.

В составе «Жироны» отличились Кристиан Стуани на 10-й минуте и Порту на 77-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Реал Сосьедад — Жирона 3:2 Голы: 1:0 Пабло Марин (5'), 1:1 Кристиан Стуани (10'), 2:1 Микель Оярсабаль (пенальти) (20'), 2:2 Порту Кристиан (77'), 3:2 Аркаитц Мариескуррена (90 + 1') Реал Сосьедад: Алехандро Ремиро, Амари Траоре (Хон Арамбуру, 65'), Ариц Элустондо, Хави Лопес (Аркаитц Мариескуррена, 81'), Игор Субельдия, Брайс Мендес (Лука Сучич, 58'), Пабло Марин (Беньят Туррьентес, 65'), Мартин Субименди, Такэфуса Кубо, Микель Оярсабаль, Андер Барренечеа (Серхио Гомес, 58') Жирона: Владислав Крапивцов, Дейли Блинд, Ладислав Крейчи, Алехандро Франсес, Арнау Мартинес, Ясер Асприлья, Иван Мартин (Артур Мело, 60'), Джон Солис (Абель Руис, 60'), Янхель Эррера (Ориоль Ромеу Видаль, 87'), Виктор Цыганков (Арно Данжума, 87'), Кристиан Стуани (Порту Кристиан, 69') Предупреждения: Джон Солис (49'), Амари Траоре (62'), Кристиан Стуани (62'), Арнау Мартинес (90 + 6')

После этого матча «Реал Сосьедад» занимает 11-й позиции (46 очков), а «Жирона» — на 15-й позиции (41).

«Севилья» — «Реал» 0:2

«Реал» одержал победу над «Севильей» (2:0) в матче 37-го тура испанской Примеры.

В составе «сливочных» голы записали на свой счет Килиан Мбаппе на 75-й минуте и Джуд Беллингем на 87-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Севилья — Реал Мадрид 0:2 Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (75'), 0:2 Джуд Беллингхэм (87') Севилья: Эрьян Нюланд, Хуанлу Санчес (Альберт Самби Локонга, 78'), Луак Баде, Кике Салас, Хосе Анхель Кармона, Люсьен Агум, Неманья Гудель, Джибриль Соу (Мануэль Буэно, 82'), Доди Лукебакио (Исаак Ромеро, 46'), Сусо (Пеке, 78'), Альваро Гарсия Паскуаль Реал Мадрид: Андрей Лунин, Фран Гарсия (Даниель Себальос, 77'), Хесус Вальехо (Гонсало Гарсия, 67'), Хакобо Рамон, Джуд Беллингхэм, Орельен Чуаэми, Лука Модрич, Арда Гюлер (Лукас Васкес, 77'), Федерико Вальверде, Килиан Мбаппе, Эндрик (Victor Munoz, 58') Предупреждение: Джуд Беллингхэм (66') Удаления: Луак Баде (12'), Исаак Ромеро (48')

После этого матча «Реал» занимает 2-е место в таблице Примеры с 81-м очком в активе. «Севилья» — на 16-й позиции (41).

«Сельта» — «Райо Вальекано» 1:2

«Райо Вальекано» в гостях обыграл «Сельту» со счетом 2:1.

Единственный гол в составе «Сельты» забил Маркос Алонсо на 10-й минуте с пенальти.

У «Райо Вальекано» отличились Иси Паласон на 17-й минуте и Хорхе де Фрутос на 45+2-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Сельта — Райо Вальекано 1:2 Голы: 1:0 Маркос Алонсо (пенальти) (10'), 1:1 Иси Паласон (17'), 1:2 Хорхе де Фрутос (45 + 2') Сельта: Висенте Гуайта, Хави Родригес, Маркос Алонсо (Карлос Домингес, 84'), Оскар Мингуэза, Йоэль Лаго, Франсиско Пейнадо, Илаш Мориба, Михайло Ристич (Уго Альварес, 79'), Фер Лопес, Уиллот Сведберг (Альфон Гонсалес, 79'), Пабло Дуран (Борха Иглесиас, 84') Райо Вальекано: Аугусто Баталья, Андрей Рациу, Альфонсо Эспино (Пеп Чаварриа, 61'), Флорьян Лежён, Иван Балью, Оскар Валентин (Альваро Гарсия, 60'), Унаи Лопес (Педро Диас, 69'), Пате Сисс, Иси Паласон, Адриан Эмбарба (Херард Гумбау, 60'), Хорхе де Фрутос (Оскар Трехо, 88') Предупреждения: Маркос Алонсо (32'), Оскар Валентин (57'), Йоэль Лаго (68'), Флорьян Лежён (68'), Пате Сисс (90 + 4')

«Райо Вальекано» располагается на 8-й позиции с 51-м очком, а «Сельта» — на 7-м месте (52).