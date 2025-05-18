Канчельскис: Семака ждут два тяжелых матча, но он еще может завоевать чемпионство

Сергей Семак Фото: globallookpress.com
«На Зенит» все настраиваются как на лидера нашего футбола. Раньше все соперники по-особенному настраивались на Спартак, сейчас они так же настраиваются на «Зенит». Вне зависимости от этого, впереди Семака ждут два тяжелых матча, но он еще может завоевать очередное чемпионство«, — цитирует Канчельскиса сетевое издание "Евро-Футбол.Ру".
На данный момент "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 60 очков после 28 матчей и уступая лидирующему "Краснодару" четыре балла, но имея игру в запасе.
По данным суперкомпьютера Opta, вероятность того, что команда Семака станет первой, составляет около 30%, а вероятность занять второе место — 58%.