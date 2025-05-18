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    Канчельскис: Семака ждут два тяжелых матча, но он еще может завоевать чемпионство

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    Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис отметил, что «Зенит» по-прежнему остается одним из главных претендентов на чемпионство.

    Сергей Семак
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    Сергей Семак

    «На Зенит» все настраиваются как на лидера нашего футбола. Раньше все соперники по-особенному настраивались на Спартак, сейчас они так же настраиваются на «Зенит». Вне зависимости от этого, впереди Семака ждут два тяжелых матча, но он еще может завоевать очередное чемпионство«, — цитирует Канчельскиса сетевое издание "Евро-Футбол.Ру".

    На данный момент "Зенит" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 60 очков после 28 матчей и уступая лидирующему "Краснодару" четыре балла, но имея игру в запасе.

    По данным суперкомпьютера Opta, вероятность того, что команда Семака станет первой, составляет около 30%, а вероятность занять второе место — 58%.

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