«Интер» и «Лацио» поделили очки в матче Серии А

сыграл вничью с(2:2) в матче 37-го тура итальянской Серии А.

В составе хозяев голы забили Янн Биссекк на 45+2-й минуте и Дензел Думфрис на 80-й минуте.

У «Лацио» дублем отличился Педро Родригес, забив свои голы на 72-й минуте и на 90-й минуте с пенальти.

Футбол. Италия. Серия А Интер — Лацио 2:2 Голы: 1:0 Янн Биссекк (45 + 2'), 1:1 Педро Родригес (72'), 2:1 Дензел Дюмфрис (80'), 2:2 Педро Родригес (пенальти) (90') Интер: Ян Зоммер, Янн Биссекк, Франческо Ачерби, Алессандро Бастони (Марко Арнаутович, 90'), Дензел Дюмфрис, Федерико Димарко (Карлос Аугусто, 68'), Николо Барелла, Хакан Чалханоглу (Пётр Зелиньски, 90'), Генрих Мхитарян (Никола Залевский, 90'), Мехди Тареми (Хоакин Корреа, 56'), Маркус Тюрам Лацио: Христос Мандас, Нуну Тавареш (Эльсеид Хюсай, 65'), Алессио Романьоли, Марио Хила (Самуэль Жиго, 90'), Валентин Кастеллано, Матиас Весино, Густав Исаксен (Педро Родригес, 53'), Николо Ровелла, Маттео Гюэндузи, Адам Марушич, Булайе Диа Предупреждения: Хакан Чалханоглу (38'), Валентин Кастеллано (45'), Марио Хила (61'), Алессио Романьоли (79') Удаления: Simone Inzaghi (88'), Marco Baroni (88')

После этого матча «Интер» занимает 2-е место в таблице Серии А с 78-ю очками в активе. «Лацио» — на 6-й строчке с 65-ю баллами.