Гвардиола: Кубок Англии сейчас не является приоритетом для нас

Главный тренерзаявил, что Кубок Англии не является приоритетной целью для команды.

«Кубок Англии сейчас не является приоритетом для нас. Конечно, мы хотим завоевать его и поднять трофей над головой. Мы разочарованы нашими выступлениями в этом сезоне, но я почти уверен, что мы сыграем хорошо в финале», — цитирует Гвардиолу портал Goal.

В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» встретится с «Кристал Пэлас». Матч состоится в субботу, 17 мая, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Несмотря на неудачи в чемпионате и Лиге чемпионов, «Сити» сохраняет шанс завершить сезон с трофеем, если одержит победу в финале Кубка Англии.