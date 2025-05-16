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    Гвардиола: Кубок Англии сейчас не является приоритетом для нас

    Футбол Футбол Англии Кубок Англии Манчестер Сити Кристал Пэлас
    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что Кубок Англии не является приоритетной целью для команды.

    Хосеп Гвардиола
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    Хосеп Гвардиола

    «Кубок Англии сейчас не является приоритетом для нас. Конечно, мы хотим завоевать его и поднять трофей над головой. Мы разочарованы нашими выступлениями в этом сезоне, но я почти уверен, что мы сыграем хорошо в финале», — цитирует Гвардиолу портал Goal.

    В финале Кубка Англии «Манчестер Сити» встретится с «Кристал Пэлас». Матч состоится в субботу, 17 мая, на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

    Несмотря на неудачи в чемпионате и Лиге чемпионов, «Сити» сохраняет шанс завершить сезон с трофеем, если одержит победу в финале Кубка Англии.

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