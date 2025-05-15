Гари Невилл: Только Бруну Фернандеш попал бы в стартовый состав «Тоттенхэма»

Бывший защитникзаявил, что только один футболист из нынешнего состава манкунианцев смог бы попасть в стартовый состав— это

«Если сравнивать игроков Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед по позициям, то только Бруну Фернандеш попал бы в стартовый состав Тоттенхэма», — приводит слова Невилла The Overlap.

Финальный матч Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» состоится 21 мая в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес».

В текущем сезоне АПЛ обе команды выступают неудачно: «Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место, набрав 39 очков после 36 туров, а «Тоттенхэм» — 17-е место с 38 очками.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Победитель Лиги Европы автоматически получит путёвку в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона и сыграет в Суперкубке УЕФА против победителя Лиги чемпионов.