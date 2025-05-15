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    Гари Невилл: Только Бруну Фернандеш попал бы в стартовый состав «Тоттенхэма»

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    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл заявил, что только один футболист из нынешнего состава манкунианцев смог бы попасть в стартовый состав «Тоттенхэма» — это Бруну Фернандеш.

    Гари Невилл
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    Гари Невилл

    «Если сравнивать игроков Тоттенхэма и Манчестер Юнайтед по позициям, то только Бруну Фернандеш попал бы в стартовый состав Тоттенхэма», — приводит слова Невилла The Overlap.

    Финальный матч Лиги Европы между «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэмом» состоится 21 мая в Бильбао на стадионе «Сан-Мамес».

    В текущем сезоне АПЛ обе команды выступают неудачно: «Манчестер Юнайтед» занимает 16-е место, набрав 39 очков после 36 туров, а «Тоттенхэм» — 17-е место с 38 очками.

    Прогнозы и ставки на АПЛ

    Победитель Лиги Европы автоматически получит путёвку в групповой этап Лиги чемпионов следующего сезона и сыграет в Суперкубке УЕФА против победителя Лиги чемпионов.

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