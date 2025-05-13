РПЛ. «Зенит» включился в борьбу за чемпионство

Российская Премьер-лига выходит на финишную прямую, за 2 тура до окончания чемпионата «Зенит» сократил отставание от «Краснодара» до одного очка. По итогам сезона элиту российского футбола покинет «Факел», на понижение в классе претендует «Оренбург». Разбираем вместе ситуацию с лидерами и группой аутсайдеров.

Изменения в турнирной таблице

После матчей 28 тура произошли изменения в турнирной таблице российского чемпионата. К примеру, «Динамо» обошёл в первенстве «Спартак», поднявшись с пятого на четвёртое место.

Календарь и таблица РПЛ

Улучшил положение «Пари НН», поднявшись на 13 место, на одну строчку вниз опустился «Ахмат», оба клуба идут в зоне стыковых матчей.

Битва за чемпионство

Лидер чемпионата России «Краснодар» потерпел неудачу в центральном матче тура, проиграв ЦСКА с минимальным счётом (0:1). В составе «армейцев» победным голом отметился Сауль Гуарирапа.

«Зенит» — ЦСКА globallookpress.com

Несмотря на проигрыш «Краснода» остался на первом месте с активом в 61 балл. ЦСКА закрепился на третьей строчке, заработав 55 очков.

Своим шансом воспользовался «Зенит», в гостях переиграв «Динамо» из Махачкалы (1:0). 3 очка «лазурным» принёс точный удар 37-й минуте в исполнении Нино. Таким образом питерский коллектив набрал 60 пунктов.

В топе

4 место в турнирной таблице чемпионата России занимает «Динамо», который одержал победу над «Спартаком» (2:0) и набрал 53 очка. Ещё в первом тайме динамовцы отметились голами Хорхе Карраскаль и Данил Глебов. «Спартак» в свою очередь опустился на 5 строчку, заработав 51 балл.

На 6 позиции расположился «Локомотив», «железнодорожники» выиграли в гостях у аутсайдера — «Факела» (1:0) и набрал 49 очков.

Зона стыков

В зоне стыковых матчах находится «Пари НН», который занимает 13 место с активом в 26 очков. Нижегородцы в 28 туре переиграли «Крылья Советов» (5:2).

На 14 месте расположился «Ахмат», который проиграл «Акрону» (2:3). Команда из Грозного за два тура до окончания набрала 24 очка.

Зона вылета

Хуже дела обстоят дела у «Оренбурга» (19 очков), который занимает 15 место в чемпионате и под угрозой вылета из элиты российского футбола.

По окончании сезона российскую Премьер-лигу покинет «Факел», который выше 15 места не поднимется. Воронежский клуб занимает 16 строчку с 16 очками.

Тур № 29

Матчи предпоследнего тура российского чемпионата пройдут с 17 по 19 мая.

Лидер РПЛ «Краснодар» в гостях сыграет против «Оренбурга», игра запланирована на субботу, 17 мая.

В воскресенье, 18 мая «Зенит» сыграет в гостях против «Ростова», а «Динамо» примет «Акрон». В понедельник, 19 мая ЦСКА на выезде сыграет против «Локомотива».

Матчи 30-го (заключительного) тура чемпионата России пройдут в один день — 24 мая.