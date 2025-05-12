«Аталанта» — «Рома»: стартовые составы на матч итальянской Серии А

Названы стартовые составы на матч междув рамках 36-го тура итальянской Серии А.

«Аталанта»: Марко Карнезекки, Мартен Де Рон, Берат Джимсити, Одилон Коссуну, Рауль Белланова, Лоуренсо Эдерсон, Марио Пашалич, Давиде Дзаппакоста, Шарль Де Кетеларе, Марко Брешианини, Матео Ретеги.

«Рома»: Миле Свилар, Зеки Челик, Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Матиас Соуле, Бриан Кристанте, Куадио Коне, Никколо Писилли, Хосе Анхелиньо, Артем Довбик, Элдор Шомуродов.

Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. С прогнозом можно ознакомиться по ссылке.