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    «Аталанта» — «Рома»: стартовые составы на матч итальянской Серии А

    «Аталанта» — «Рома»: составы команд, прогноз и коэффициенты

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    Названы стартовые составы на матч между «Аталантой» и «Ромой» в рамках 36-го тура итальянской Серии А.

    Элдор Шомуродов
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    Элдор Шомуродов

    «Аталанта»: Марко Карнезекки, Мартен Де Рон, Берат Джимсити, Одилон Коссуну, Рауль Белланова, Лоуренсо Эдерсон, Марио Пашалич, Давиде Дзаппакоста, Шарль Де Кетеларе, Марко Брешианини, Матео Ретеги.

    «Рома»: Миле Свилар, Зеки Челик, Джанлука Манчини, Эван Н'Дика, Матиас Соуле, Бриан Кристанте, Куадио Коне, Никколо Писилли, Хосе Анхелиньо, Артем Довбик, Элдор Шомуродов.

    Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени. С прогнозом можно ознакомиться по ссылке.

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