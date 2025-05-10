Источник: «Интер» согласовал контракт с Луисом Энрике из «Марселя»

Итальянскийблизок к подписанию бразильского вингераиз

Как сообщает инсайдер Николо Скира, миланский клуб уже согласовал с 23-летним футболистом условия личного контракта до 2030 года с окладом 2,5 миллиона евро в год.

По данным источников, «Марсель» рассчитывает выручить за игрока от 30 до 35 миллионов евро, в то время как «Интер» готов предложить примерно на 10 миллионов меньше.

В нынешнем сезоне Луис Энрике провёл за «Марсель» 34 матча во всех турнирах, забив девять голов и отдав девять результативных передач.