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    «Енисей» отправил «Сокол» во Вторую лигу

    «Енисей» — «Сокол»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 32-го тура Первой лиги чемпионата России по футболу красноярский «Енисей» дома переиграл саратовский «Сокол» со счетом 2:1.

    Александр Ломакин
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    Александр Ломакин

    На 58-й минуте хозяев вывел вперед их лидер и капитан Александр Ломакин.

    Через 10 минут «Сокол» смог отыграться после точного удара с пенальти Батраза Гурциева.

    А уже через минуту красноярцы снова были впереди после гола Михаила Тихонова.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Енисей — Сокол 2:1
    Голы: 1:0 Александр Ломакин (58'), 1:1 Батраз Гурциев (пенальти) (68'), 2:1 Михаил Тихонов (69') Енисей: Егор Шамов, Эмерсон, Александр Масловский, Михаил Тихонов (Bogatyrev N., 74'), Ян Цесь, Андреа Чуканов, Кирилл Ушатов, Александр Ломакин (Амир Батырев, 84'), Tikhonov D. (Александр Канаплин, 84'), Андрей Мазурин (Оливье Кенфак, 84'), Александр Долгов (Андрей Окладников, 54') Сокол: Тимур Крайков, Владимир Ковачевич, Иван Лепский, Иван Чуриков, Антон Синяк (Дмитрий Иванов, 78'), Kantaria G. (Владлен Бабаев, 59'), Артем Молодцов, Павел Забелин, Роман Ермолин (Илья Порохов, 59'), Дмитрий Сасин (Батраз Гурциев, 46'), Вадим Шпитальный (Егор Карпицкий, 78')

    Календарь и таблица ФНЛ

    Сейчас «Енисей» вышел на 7-е место с 45 очками. «Сокол» (26) потерял все шансы остаться в Первой лиге.

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