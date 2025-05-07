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    Интер — БарселонаМагия на «Сан-Сиро». «Интер» пережил каталонскую бурю и прорвался в финал Лиги Чемпионов
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    Ямаль: «Барселона» не остановится, пока не выиграет Лигу чемпионов

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    Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль после поражения от «Интера» (3:4 д.в.) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов выразил надежду, что рано или поздно каталонский клуб выиграет турнир.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «Мы отдали все силы — в этом году не получилось, но мы вернемся, не сомневайтесь. Мы не остановимся, пока не вернем "Барселону" туда, где ей и место: на самую вершину. Я сдержу свое обещание и привезу кубок ЛЧ в "Барселону", мы не остановимся, пока не добьемся этого», — цитирует Ямаля в соцсети X журналист Фабрицио Романо.

    Прогнозы и ставки на Лигу чемпионов

    «Интер» в финале Лиги чемпионов сыграет с победителем пары «ПСЖ» — «Арсенал» (первый матч — 1:0). Встреча состоится 8 мая в Париже.

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