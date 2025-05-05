Бастони: Ямаль — сложнейший соперник, против которого я защищался

Защитник миланскоговысоко оценил прогрессза последний год.

«Я играл против него во время Евро-2024, и тогда он был еще не на таком уровне. Я был впечатлен тем, какого уровня он достиг. Думаю, это сильнейший соперник, против которого я защищался», — приводит слова Бастони Sky Sport Italia.

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов 17-летний Ямаль смог отличиться забитым мячом и постоянно создавал угрозу для ворот итальянского клуба. Встреча завершилась боевой ничьей — 3:3.

Ответная игра пройдет 7 мая в 22:00 по московскому времени.