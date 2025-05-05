ОконченКрылья Советов — Динамо 1:3Онлайн
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    Андрей Лунев«Крылья Советов» — «Динамо» 1:3. Онлайн, прямая трансляция
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    Бастони: Ямаль — сложнейший соперник, против которого я защищался

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    Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони высоко оценил прогресс Ламина Ямаля за последний год.

    Ламин Ямаль
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    Ламин Ямаль

    «Я играл против него во время Евро-2024, и тогда он был еще не на таком уровне. Я был впечатлен тем, какого уровня он достиг. Думаю, это сильнейший соперник, против которого я защищался», — приводит слова Бастони Sky Sport Italia.

    В первом матче полуфинала Лиги чемпионов 17-летний Ямаль смог отличиться забитым мячом и постоянно создавал угрозу для ворот итальянского клуба. Встреча завершилась боевой ничьей — 3:3.

    Ответная игра пройдет 7 мая в 22:00 по московскому времени.

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